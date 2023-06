Her aflyser beredskab sankthansbålet

Der er nu kedeligt nyt til de bålglade nordjyder, som har set frem til at kunne sende en heks godt afsted til Bloksbjerg på sankthansaften.

Nordjyllands Beredskab har nemlig indført afbrændingsforbud i Nordjylland til sankthans fra 23. juni klokken 00.01 til 24. juni klokken 9.

Det oplyser beredskabet på Twitter.

'Der gives ikke dispensationer. Vær forsigtig i naturen,' skriver beredskabet og henviser til siden brandfare.dk, hvis man søger gode råd.

Aflyst mange steder

Nordjylland er dog ikke det eneste område, hvor sankthansbålet må udeblive.

Det gælder faktisk alle kommuner vest for Storebælt, oplyser Danske Beredskaber i en pressemeddelelse.

For her vil der komme et totalt afbrændingsforbud eller et mere specifikt bålforbud.

Desuden er det ikke muligt at fyre op under bålet i flere kommuner på Sjælland og på Bornholm.

'Det vil sige, at Lolland-Falster, Midt- og Sydsjælland, Roskilde samt Hovedstadsområdet inkl. Køge og Stevns, og Nordsjælland tillader sankthans-bål, dog undtaget i Helsingør og Tisvilde Hegn, hvor der fortsat gælder afbrændingsforbud,' oplyser Danske Beredskaber.

Ingen restriktioner her

Selvom der ikke er forbud i hovedstadsområdet, er Hovedstadens Beredskab og Beredskab Øst alligevel ude med en opfordring til borgerne.

'Ingen restriktioner - men udvis særligt hensyn,' oplyser beredskaberne på Twitter.

'Hold fokus på at undgå brande i naturen, gem gerne ukrudtsbrænderen væk!'