Her blev han sidst set

Overvågningsbilleder viser, at 22-årige Jonas Dalhoff befandt sig omkring Orientkaj i København, inden han forsvandt.

Det fremgår af en opdateret efterlysning udsendt af politiet tirsdag formiddag.

Jonas har været savnet siden en bytur lørdag. Politiet oplyser, at de fortsat er i gang med at fastlægge hans færden, men at det nu ligger fast, at han efter byturen tog metroen fra Rådhuspladsen og senere stod af på Orientkaj metrostation i Nordhavn.

Her blev han således sidst set på overvågningsbilleder kort før klokken halv syv søndag morgen.

Indsætter dykkere

Som en del af eftersøgningen søgte politiet mandag med båd på vandet ved Orientkaj, og tirsdag formiddag indsætter de dykkere.



- Vi kommer også til at være på Orientkaj i dag for at lede efter Jonas, og vi opfordrer borgere, der bor i området, til også at kigge efter ham i kælderskakter, garager og trappeopgange, udtaler vicepolitiinspektør Jesper Beuschel.

Jonas beskrives som værende 187 centimeter høj og med kort, brunt hår. Han var iført en mørk trenchcoat, en lys trøje eller t-shirt, blå cowboybukser og hvide sko af mærket Nike.

Københavns Politi hører gerne fra vidner, der kan have set ham, eller som har viden om, hvor han opholder sig. De opfordrer til, at man kontakter dem på telefon 114, hvis man har oplysninger i sagen.

22-årige Jonas Dalhoff blev i første omgang efterlyst vidt og bredt af familie og venner på sociale medier.

En ven til Jonas fortalte i den forbindelse til Ekstra Bladet, at sidste livstegn fra ham var en telefonsamtale omkring klokken seks søndag morgen, hvor han ifølge vennen befandt sig i metroen ved Kongens Nytorv.