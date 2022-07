Her bliver riffelmand anholdt

Den formodede gerningsmand til skyderiet i indkøbscentret field's blev anholdt kort efter udåden.

En video viser, hvordan at den 22-årige blev anholdt på bagsiden af indkøbscentret. Her holdt der busser fra Harry Styles, en musiker, der ellers skulle have givet koncert i Royal Arena.

Koncerten blev først udskudt og siden aflyst på grund af skyderiet til stor frustration for flere fremmødte fans.

Anderledes brutalt var det gået for sig inde i Field's. Her var der kort forinden blevet dræbt og såret et foreløbigt ukendt antal personer.

Politiet siger, at man som udgangspunkt ikke mener, at skyderiet var terror - men samtidig kan det ikke udelukkes, tilføjer man.

Den 22-årige etniske dansker blev anholdt af betjente, der med pistoler rettet imod den 22-årige, fik sat ham i håndjern.