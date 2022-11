Her er beviset: Fældet 29 år efter drab

- Vi har aldrig opgivet denne sag. Nu har Anne og William fået retfærdighed. Det samme har deres familier, som har ventet på denne dag i 29 år.

Sådan lyder det fra kriminalinspektør Joanna Yorke, Metropolitian Police efter, at den 65-årige Danville Neil fredag blev kendt skyldig i at have dræbt to ældre søskende i London for 29 år siden.

Søskendeparret Anne Castle, 74 år og hendes bror William Bryan på 71 blev fundet i deres fælles lejlighed i det østlige London i august 1993, efter der tydeligvis havde været indbrud i hjemmet. Skuffer og skabe stod åbne, der manglede smykker og kontanter.

Da politiet trængte ind via en åben altandør, fordi venner til de ældre mennesker fik mistanke om, at der var sket noget i hjemmet, fandt de Anne Castle siddende død i en lænestol. Hendes bror lå på gulvet kvalt med hænder og fødder bundet med blandt andet en rem fra en kikkert.

Slået i hovedet

De retsmedicinske undersøgelser viste, at den ældre kvinde havde blå mærker på armene efter at have været fastholdt. Hun var død af et hjerteanfald som følge af den stress, den voldsomme begivenhed havde medført.

Broderen var blevet slået blandt andet i hovedet.

Wiliam Bryan lå på gulvet og var i følge politiet blevet kvalt. Foto: Metropolitan Police

Politiets intense efterforskning i årene, der gik førte ikke til noget, før 2020. Her afslørede udviklingen af ny dna-teknologi, at der var et match mellem dna fra en knude på kikkert-remmen og Danville Neil. Neils dna var i en database på grund af tidligere kriminalitet, oplyste sagens anklager i følge BBC i forbindelse med rettens skyld-kendelse fredag.

Danville Neil blev anholdt i 2020 og fredag - 29 år efter forbrydelsen - blev han kendt skyldig i drab og uagtsomt drab i forbindelse med overfaldet på det ældre søskendepar. Foto: Metropolitan Police

Hjerteløst angreb

Kriminalinspektøren har i en udtalelse fra Metropolitan Police kaldt Danville Neil beregnende.

- Han er blevet ved med at nægte enhver involvering på trods af de overvældende beviser mod ham. Han trådte ind i Anne og Williams hjem med det formål at begå indbrud. Men det var ikke nok for ham bare at invadere deres hjem og stjæle fra dem. I stedet dræbte han dem under et voldeligt og hjerteløst angreb, sagde Joanne Yorke.

Neil har forklaret under retssagen, at han mente, hans dna kunne være på kikkertremmen, fordi han engang havde solgt en brugt kikkert til William Bryan. Familiemedlemmer har pure afvist det og sagt, at William Bryan havde flere kikkerter, han havde købt som nye.

Døtrene til Anne Castle har i en meddelelse fortalt, hvordan deres mor var et kærligt menneske, som opfostrede fem børn, fik 13 børnebørn og 15 oldebørn. Da hendes bror var blevet syg i sin tid, flyttede han ind hos søsteren og hendes mand. Anne Castles mand døde nogle år før det fatale indbrud.

Anne Castle havde en stor familie, som har ventet på retfærdighed. Foto: Metropolitan Police

Retten Old Bailey kendte Neil skyldig i drab på William Bryan og skyldig efter en mildere bestemmelse om uagtsomt drab vedrørende Anne Castle. Fredag den 25. november afgør rettens straffens længde, skriver Metropolitan Police.