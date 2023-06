Her er bordel-betjentens dom

Eks-politibetjent fik over middag en straf på tre måneders betinget fængsel i tilståelsessag om rufferi og ulovlig bordel-virksomhed halvandet år efter at være dømt for at filme afdød mands blodige ansigt og kønsdele

Mandens karriere i ordensmagten er for længst sunket i grus. Men over middag satte retssamfundet nok et stød ind mod en tidligere politimand, som i Københavns Byret modtog en straf på tre måneders betinget fængsel i en ren tilståelsessag om bordel-virksomhed og rufferi.

Forbrydelsen blev udført, mens hans stadigvæk var efterforsker i Københavns Politi.

Manden blev mandag fundet skyldig i sagen. Hans og en anden dømt persons brøde består i, at de i en lejlighed på Amager, som de udlejede, drev bordel med kvinder af østeuropæisk oprindelse.

De to mænd har erkendt, at de også i seks en halv måned fra 1. juli 2020 stod for annonceringen af de seksuelle ydelser på hjemmesiden escortguiden.dk.

Annonce:

På den nu 37-årige eksbetjents adresse i København fandt politiets efterforskere desuden 54.000 kroner i kontanter, som bliver konfiskeret som en del af byrettens dom.

Hos en medtiltalt makker fandt politiet 17.050 kroner, som også ryger i statskassen. Han fik en dom på fire måneders betinget fængsel i byretten. I forening har de to mænd tilstået, at de tjente omkring 100.000 kroner på at huse kvinderne med prostitution for øje.

Filmede og hånede død mand

Dommen var ikke overraskende, og kriminaliseringen er heller ikke en ny følelse for eksbetjenten.

Han blev tilbage i slutningen af 2021 idømt tre måneders ubetinget fængsel og en bøde på 1500 kroner for sammen med en kollega at have filmet en død mand i forbindelse med en politiforretning.

Som tidligere omtalt i Ekstra Bladet fandt de året før en målet for Snapchat-optagelsen i hans privatbolig. Han var død og havde størknet blod i ansigtet som følge af en fatal overdosis.

Annonce:

Den nu 37-årige betjents kollega poserede grinende med armene rakt frem og et 'happy face' på filmen af den afdødes krop og kønsdele, som efterfølgende blev lagt ud til tilfældige følgere på Snapchat-appen.

'Er du frisk, eller hvad?'

På filmen kan man høre betjenten sige noget i retning af 'shiiiit, wops, siger den så' og 'hvad så, er du frisk eller hvad'. Dommeren nåede frem til, at det var en oratorisk hån i forhold til den døde mand.

Selv forsvarede de to betjente sig med, at motivet bag optagelserne var terapeutisk og et forsøg på at håndtere deres mentalt belastende arbejde.

Rufferi-sagen kom frem i lyset i forbindelse med retssagen om den pinagtige Snapchat-affære.

Her blev den nu 37-årige mand også dømt for at have foretaget ulovlige opslag i politiets elektroniske arkiv og sendt dem videre til medgerningsmanden i rufferisagen.

Den rufferidømte mand blev fundet i besiddelse af en del midikamenter - herunder ampuller med et testosteron-lignende stof - som også bliver konfiskeret som led i dommen i byretten.

De betingede fængselsstraffe har en prøvetid på et år, og det indebærer, at de bortfalder, hvis de dømte mænd ikke begår ligeartet kriminalitet indenfor den periode.