Her er bueskyttens tilhold: Truede med at dræbe forældre

Den psykisk ustabile dansker, der er sigtet for femdobbelt drab, lagde en revolver i forældres sofa og truede sidste år direkte med at dræbe sin far, viser norske retsdokumenter om hans besøgsforbud

Forældrene til den nu drabssigtede 37-årige dansker, der efter politiets opfattelse står bag fem drab i Norge, vidste allerede sidste sommer, at deres søn er potentielt livsfarlig.

Det fremgår af et tilhold fra Kongsberg og Eiker Tingrett, som Ekstra Bladet har læst igennem.

Dommerne nåede i juli sidste år frem til, at der var 'fare for overgreb' og 'en strafbar handling' rettet mod hans forældre, og hans besøgsforbud mod at opsøge dem blev derfor forlænget indtil udgangen af november 2020.

Retten tog især udgangspunkt i den psykisk stærkt ustabile mands uvarslede besøg 29. maj i sin danske mors og norske fars hus i Norge.

Politiet gennemgår minut for minut, hvad der skete under angrebet i Norge

Revolver i sofaen

Parrets søn optrådte ved den lejlighed truende over for parret, og han truede ifølge dokumenterne direkte med 'at dræbe sin far'. De bad han forlade matriklen. Men det nægtede han.

Danskeren lagde 'igen en Colt-revolver kaliber 4,5 mm på forældrenes sofa, før han gik,' lyder beskrivelsen i rettens kendelse.

En handling, som hans forældre opfattede som truende. Der var ifølge deres og politiets beskrivelse tale om 'et funktionelt våben'.

Det indgik også i sagens behandling, at manden igen 11. juni opsøgte sine forældre og dermed overtrådte det nedlagte besøgsforbud.