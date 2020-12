Her er den spion-tiltalte russer

Ved du noget om sagen? skriv til tf@eb.dk - alle henvendelser behandles fortroligt.

Anklagemyndigheden og PET var sparsomme med oplysninger om den opsigtsvækkende sag, der i sidste uge kom til offentlighedens kendskab, da en russisk statsborger blev tiltalt for spionage.

Den tiltalte er ikke beskyttet af et navneforbud, oplyser Retten i Aalborg, og derfor kan Ekstra Bladet nu fortælle, at der er tale om en 35-årig russisk mand, der siden 2007 har opholdt sig i Danmark og specialiseret sig i kemi og energikonvertering ved DTU.

Det fremgår af mandens Linkedin-profil, og oplysningerne bekræftes af en af den tiltaltes bekendte, som Ekstra Bladet har været i kontakt med. Han beskriver den tiltalte som 'dygtig og god til computer’.

Det vides ikke, hvordan den tiltalte mand forholder sig til anklagen om spionage.

Tilknyttet DTU

Den tiltalte russer kom til Danmark i 2007 efter at have uddannet sig i Moskva.

I en årrække har han været tilknyttet DTU, hvorfra han i 2011 også fik sin ph.d-grad, og frem til 2019 var han udviklingsingeniør på samme uddannelsesinstitution.

DTU oplyser i en mail til Ekstra Bladet, at man er bekendt med tiltalen, men at man af hensyn til de lukkede døre i sagen ikke ønsker at be- eller afkræfte vedkommendes identitet eller tilknytning til DTU.

’DTU kommenterer ikke på person- eller verserende retssager, men helt generelt kan vi sige, at DTU har et højt sikkerhedsniveau og arbejder løbende på at forbedre sikkerheden og skærpe opmærksomheden omkring IT-sikkerheden, for at beskytte både vores viden, vores medarbejdere og vores samarbejdspartnere,’ lyder det i et skriftligt svar.

Kolleger undrede sig

Foruden sin tilknytning til DTU har den tiltalte været direktør i et firma i København, der arbejder med udvikling af klimateknologi.

Her undrede de danske kolleger sig, da den russiske direktør i sommer forsvandt henover en weekend i begyndelsen af juli uden at give livstegn fra sig.

Hvad kollegerne ikke vidste var, at han var varetægtsfængslet i al hemmelighed.

Firmaet har siden været udfordret af, at politiet har beslaglagt en stor del af det materiale, som virksomheden arbejder med i det daglige.

Arbejdsgiver i chok

I 2019 blev den tiltalte ansat som ingeniør hos den nordjyske virksomhed, SerEnergy, der producerer brændselsceller.

Her var han ansat frem til sommeren 2020, hvor han blev anholdt og varetægtsfængslet.

Det oplyste SerEnergy i en pressemeddelelse i sidste uge.

’Vi kan oplyse, at sagen omtalt i medierne involverer en person, som var ansat hos SerEnergy i cirka et års tid. Vi blev kontaktet af PET i forbindelse med vedkommendes anholdelse og har sidenhen arbejdet tæt sammen med myndighederne,' skrev SerEnergy og tilføjede:

'Det er chokerende, at en tidligere ansat bliver tiltalt i en så alvorlig sag og at vores virksomhed kan have været offer for organiseret spionage,’ lød det fra økonomi- og administrationschef i SerEnergy, Joseph Kristensen.

Det fremgår desuden af Tinglysningen, at der to måneder efter varetægtsfængslingen skete en beslagslæggelse af friværdien i den lejlighed, som den russiske mand ejer i udkanten af København.

Ruslands ambassade: En fejl

Ifølge PET og Anklagemyndigheden har den tiltalte russer mod betaling udleveret oplysninger om dansk energiteknologi til en russisk efterretningstjeneste, og PET tilføjer, at sagen ’har baggrund i en større efterforskning’.

Ifølge den russiske ambassade i Danmark er der tale om en fejl, og forventningen herfra er, at den pågældende russer vil blive løsladt, oplyste ambassaden i sidste uge til nyhedsbureauet Reuters.

I den pressemeddelelse, som Anklagemyndigheden udsendte i sidste uge, fremgår det, at sagen vil blive gennemført for lukkede døre ved Retten i Aalborg, og Anklagemyndigheden vil gå efter en fængselsstraf og udvisning af Danmark.

Sagen er dog endnu ikke berammet.