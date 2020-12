Her er Marias mand: Politiet efterlyser vidner

Thomas Gotthard har ifølge Nordsjællands Politi myrdet sin hustru, Maria From Jakobsen.

Den 44-årige ægtemand, som er præst, nægter sig skyldig.

Politiet frygter, at han også har skaffet sig af med Maria From Jakobsens lig, som de ikke har fundet.

Efter at anklagemyndigheden har haft held til at få ophævet et navneforbud over ham, efterlyser politiet nu konkret informationer om den sigtedes færden i nogle specifikke perioder.

Der er tale om perioden fra fredag 23. oktober 2020 og frem til søndag 15. november 2020, herunder særligt mandag 26. oktober 2020, hvor Maria From Jakobsen forsvandt.



Desuden er Nordsjællands Politi særligt interesserede i oplysninger om mandens færden i nætterne mellem 1. og 2. november 2020, 5. og 6. november 2020, 6. og 7. november 2020 samt 7. og 8. november 2020.

Nordsjællands Politi mener, at Thomas Gotthard har myrdet sin kone. Politifoto

Thomas Gotthard beskrives som 202 cm høj, spinkel af bygning med mørkeblondt hår og blå/grå øjne. Ekstra Bladet har ved tre lejligheder set manden i retten og vil dog snarere beskrive hans hårfarve som sort.

Han har i den periode, hvor Nordsjællands Politi søger oplysninger om hans færden, anlagt fuldskæg.



Han var mandag 26. oktober 2020 iført følgende beklædning:



• Koboltblå, kort jakke

• Mørk skjorte med hvide tern

• Mørkeblå cowboybukser

• Uldent halstørklæde

• Hvide snøresko med mørkebrune såler

• Glatbarberet (bemærk, at han i løbet af den periode, hvor Nordsjællands Politi søger oplysninger om hans færden, har anlagt fuldskæg).

Politiet offentliggør også en stribe overvågningsbilleder af den sigtede.

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, har Thomas Gotthard ifølge politiet foretaget nogle mistænkelige internetsøgninger på ordene havdybde, olietønder, selvmord, forsvinden og rensemidler.

Politiet har også fundet store mængder af kaustisk soda og saltsyre i hans besiddelse.

Leder efter Maria på krematorier

Nordsjællands Politi søger også oplysninger fra borgere, som har set en hvid Chevrolet Spark med registreringsnummeret AK 82 345.

Den blev fundet på Rødkildevej i Brønshøj med Maria From Jakobsens nøgler og kørekort i, få dage efter at hun var forsvundet.

Bilen tilhører familien, og det var derfor i lang tid politiets formodning, at Maria From Jakobsen var kørt til stedet, hvorefter hun forsvandt.

Politiet efterlyser også vidner, der har set familiens grå Suzuki Baleno med registreringsnummer CH 78 908.

Og en trailer med registreringsnummer BM 5447.

Borgere, der har oplysninger i sagen, bedes kontakte Nordsjællands Politi på telefon 114.

