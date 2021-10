Her er netværket: Tråde til ekstremistiske grupper

Medlemmerne af netværket Team Dawah, der afdækkes i podcasten 'Homegrown', er langtfra nye ansigter i det islamistiske miljø i Danmark.

Flere af personerne kan således spores tilbage til andre grupperinger, som tidligere har været i offentlighedens søgelys.

Det viser Ekstra Bladets kortlægning og research af personkredsen i og omkring Team Dawah.

Blandt andet er der et personsammenfald mellem Team Dawah og gruppen 'Millatu Ibrahim', som var aktiv mellem 2014 og 2016 og som i 2015 var genstand for skarp kritik, da en prædikant efter en fredagsbøn opfordrede andre muslimer til ikke at stemme til folketingsvalget.

Artiklen fortsættes under billedet ...

Her ses et zoomet billede af 'den krølhårede' fra Ekstra Bladets 'Homegrown' podcast til et Team Dawah arrangement. Han er nu tiltalt i en terrorsag. Foto: Nu slettet billede fra Team Dawahs Facebook-profil

PET-forklaring i retten

Derudover kom det i 2016 frem, at den gerningsmand, der stod bag en skudepisode på Christiania, var en del af 'Millatu Ibrahim'-gruppen. Derudover har gruppens leder afsonet en terrordom for at have tilsluttet sig Islamisk Stat i Syrien.

Fra Team Dawah til 'Millatu Ibrahim' og derfra videre, kan tråde trækkes til gruppen 'Kaldet til Islam', der blandt andet beskrives i bogen 'Danmarks børn i hellig krig' som et arnested for datidens syriens-krigere.

'Kaldet til Islam' havde det stiftende medlem Shiraz Tariq, der optræder på videoer for Islamisk Stat og som endte med at dø i Irak.

Oplysningerne om personsammenfaldet mellem de forskellige grupper blev for nylig bekræftet af en højtstående PET-medarbejder, der under en verserende retssag i Københavns Byret, afgav en vidneforklaring.

Det skete i en sag, hvor en 26-årig mand er tiltalt for at ville begå terror efter at have købt to pistoler af en PET-agent.

PET-medarbejderen beskrev under et retsmøde, at Team Dawah har et vist sammenfald med 'Kaldet til Islam' og ' Millatu Ibrahim.'

- Blandt personer, der var involveret i Team Dawah, var personer, der var involveret i 'Kaldet til Islam' og 'Millatu Ibrahim', lød det fra PET-chefen i retssagen mandag 11. oktober.

Artiklen fortsættes under boksen ...

Lyt til de første to episoder af Ekstra Bladets podcast Homegrown her eller i din fortrukne podcast-app:

Hvad er Team Dawah?

Dawah er arabisk og betyder 'at kalde til en religion'. Team Dawah beskriver sig selv som en organisation bestående af 'unge muslimer fra forskellige dele af landet og med forskellige nationaliteter forenet af vores tro - Islam'. Deres formål er ifølge organisationen selv, 'at oplyse om islam i sin nøjagtige form uden kompromis'. På sine sociale profiler ses Team Dawah som en organisation, der laver sociale arrangementer sammen, deltager i undervisning sammen og tager på hytteture. Der er også billeder af, at de laver 'street-dawah', hvilket vil sige, at gå på gaden og missionere for sin sag. Her ses Team Dawah dele flyers ud forskellige steder i landet. En anden side bag facaden

En række kilder fortæller imidlertid til Ekstra Bladet, at organisationen har en anden side bag facaden, hvor de angiveligt sympatiserer med ekstremistiske ideologier. I en retssag, hvor en person der har haft tilknytning til organisationen er tiltalt, vidnede en PET-chef om efteretningstjenestens vurdering af gruppen. Her sagde han, 'at PET vurderer Team Dawah som en islamistisk gruppe, der sympatiserer med Islamisk Stat'. Ifølge en række kilder samlede Team Dawah i 2018 dele af det danske ekstremistiske miljø på tværs af landsdele. Samtidig er en række personer med tilknytning til organisationen involveret i en række nyere terrorsager. Team Dawah trækker dermed tråde rundt i det ekstremistiske miljø på tværs af Danmark, der forbinder organisationen med en række sager, som et form for 'fluepapir for terror'. Du kan høre hele historien om Team Dawah i Ekstra Bladets podcast 'Homegrown' Vis mere Vis mindre

Fluepapir for terror

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er fem personer med tilknytning til Team Dawah involveret i terrorsager. I to af sagerne er der allerede faldet dom, og de dømte fik henholdsvis seks og ti års fængsel.

I begge sager har de dømte anket til frikendelse.

En række kilder har beskrevet, at gruppen huser medlemmer med ekstremistiske sympatier, og at den bag lukkede døre ikke lever op til sit stuerene billede ud ad til, som gruppen skildrer med på sine offentlige profiler, hvor Team Dawah fremstår som en almindelig moderat islamisk gruppe.

Billeddokumentation viser blandt andet to mænd, som nu er tiltalt i forskellige sager for at ville begå terror og støtte Islamisk Stat, til Team Dawah arrangementer, og en række kilder beskriver deres tilknytning til organisationen. Begge blev anholdt i en storstilet antiterror-aktion i december 2019, hvor mere end 20 personer blev anholdt.

I den ene sag, der omhandler en 26-årig mand forventes der at falde dom 4 november. Her nægter den tiltalte sig skyldig, og hans advokat, Janus Malcom Pedersen afviser, at hans klient er tilknyttet Team Dawah.

Den anden sag er endnu ikke begyndt, og det vides derfor ikke, hvordan den 23-årige tiltalte mand forholder sig til sagen.

Artiklen fortsættes under videoen ...

Her er netværket: Tråde til ekstremistiske grupper Hør Ekstra Bladets interview med Sheiken Abu Jihad, der faciliterede Team Dawah arrangementer i sin moske i Svendborg

Ved du noget? Ekstra Bladet sætter i den kommende tid fokus på Team Dawah og det ekstremistiske miljø i Danmark. Hvis du har noget viden eller information, du gerne vil dele med os, kan du gøre det anonymt på mailadressen ebhomegrown@protonmail.com eller i en krypteret besked til nummeret 81 94 80 14

Artiklen fortsættes under billedet ...

'Militærmanden' fra Homegrown-podcasten (th.) snakker med en gruppe børn sammen med medlemmer af Team Dawah. Foto: Slettet billede fra Team Dawahs Facebook-profil

Missionerer aktivt - også for børn

Billedmaterialet indsamlet fra Team Dawah-organisationen viser samtidig en række seancer, hvor medlemmer af Team Dawah har været på gaden for at missionere og dele flyers ud.

Denne metode og fremgangsmåde til at sprede sit budskab er også kendt fra de tidligere grupper 'Millatu Ibrahim' og 'Kaldet til Islam'.

En nu tiltalt mand, der blev anholdt i den store anti-terror aktion i 2019, er på et billede iført en t-shirt med Team Dawahs logo, mens han deler organisationens brochurer ud. Ekstra Bladet er i besiddelse af billedet.

Flere andre billeder, som Ekstra Bladet også er i besiddelse af, viser Team Dawahs medlemmer missionere for børn og unge og dele flyers ud til dem - blandt andet på street-fodboldbaner.

Afviser forbindelser og sympatier

I forbindelse med podcasten 'Homegrown' har Ekstra Bladet været i kontakt med Team Dawah og forelagt dem de anklager, som bliver rettet imod dem. Team Dawah har afvist at stille op til interview, men i stedet har sendt et skriftligt svar: - Der vil altid være noget snik og snak dog typisk uden beviser som altid, men én ting er stensikkert: Vi har intet med Islamisk Stat at gøre og vi vil hverken associeres med dem eller andre lignende terrororganisationer. Det er simpelthen for grænseoverskridende. - Vi hverken roser eller opfordrer til at skade andre mennesker. Vores eneste mål er at forkynde Islam som den står skrevet i Koranen og Sunnah til muslimer såvel ikke-muslimer - hverken mere eller mindre. - Vi har ingen relationer til andre grupperinger eller bevægelser i Danmark eller udenfor Danmark og vi tager afstand fra enhver form for ekstremisme, hvad end de måtte kalde sig.

Lyt til de første to episoder af Ekstra Bladets podcast Homegrown her eller i din fortrukne podcast-app: