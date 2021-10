Her er ofrene

Lørdag klokken 14.00 offentliggjorde norsk politi identiteterne på de fem ofre, der mistede livet onsdag under angrebet i Kongsberg

Identiteten på de fem ofre, der onsdag mistede livet i angrebet i Kongsberg, er nu blevet offentliggjort.

På pressemødet lørdag kom det frem, at det med al sandsynlighed er tilfældige ofre.

Politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt Per Thomas Omholt fortalte desuden, at den 37-årige Espen Andersen Bråthen, der er sigtet for drabene,endnu ikke er blevet afhørt i sagen af hensyn til hans mentale tilstand.

Omholt fortalte desuden, at tesen om, at Espen Andersen Bråthen er konverteret til islam, er svækket. Politiet arbejder ud fra, at hovedmotivet bag angrebet er sygdom.

Espen Andersen Bråthen har i 2020 fået foretaget en retspsykiatrisk undersøgelse, men politiet ønsker ikke at udlevere detaljer om afgørelsen.

De vil heller ikke sige mere om de gerningsvåben, som den danske statsborger brugte til dræbe de fem ofre.

Af hensyn til efterforskningen ønsker politiet ikke at komme med flere detaljer, da de ikke ønsker, at detaljer i medierne påvirker de vidner, som endnu ikke er blevet afhørt.

Fredag er omkring 50 vidner afhørt i sagen.

Herunder kan du se billeder af ofrene, som de pårørende har ønsket blev delt ...

Andrea Meyer, 52 år:

Gun Marith Madsen, 78 år:

Gunnar Erling Sauve, 75 år:

Hanne Merethe Englund, 56 år:

Liv Berit Borge, 75 år: