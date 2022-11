Her er sigtelsen: Dræbt med 17 knivstik

To mænd er sigtet for i forening at have dræbt 41-årig mand med et større antal knivstik i kroppen og hovedet i tumultarisk overfald i lejlighed i Brøndby Strand

RETTEN I GLOSTRUP: Den ene er mørk og bærer kraftigt fuldskæg og den anden er tyndhåret og glatbarberet og lys.

Det er ikke den eneste markante forskel på de to mænd, som er anholdt og sigtet for at have overmandet og dræbt en 41-årig mand med knivstik lørdag under en sammenkomst i et boligkompleks i Brøndby Strand.

Deres aldersforskel springer også i øjnene. Den ene drabssigtede mand er 42 år og den anden 66 år gammel. De er til gengæld begge af anden etnisk oprindelse end dansk.

Mændene bliver her til formiddag fremstillet i grundlovsforhør i retssal A101.

Det sker bag på senioranklager Rasmus Kim Petersens og den ene forsvarers anmodning bag lukkede døre af hensyn til politiets efterforskning af den alvorlige sag og for at undgå at påvirke vidner til det fatale knivstikkeri.

Politifolk fører her en af de nu drabssigtede mænd føres væk fra gerningsstedet kort efter det blodige knivoverfald. Foto: Kenneth Meyer

Stukket med sin egen kniv

Før dørene blev lukket læste anklageren anklageskriftet op, og det taler sit eget brutale sprog.

De to mænd er sigtet for i forening at have ramt den nu afdøde, etnisk danske mand med 17 knivstik på kroppen og i hovedet. Det forårsagede, at ofret afgik ved døden lørdag præcis klokken 11.12.

Overfaldet skete ifølge anklageskriftet i en lejlighed, som er bopæl for en af de sigtede mænd. Ekstra Bladet erfarer, at det var et drikkelag, som udviklede sig i dramatisk og dødbringende retning.

De to mænd er sigtet for først at have overmandet den nu afdøde mand, hvorefter de tog en kniv fra ham. Det var efter anklagemyndighedens opfattelse den samme kniv, de i forening benyttede som drabsvåben.

Klædt i blåt fangetøj

De drabssigtede nægter sig begge skyldige.

De to mænd optrådte begge i blåt fangetøj i retten. Den yngste mørkhårede mand sad med korslagte arme ved siden af sin forsvarer, mens den anden havde hænderne foldet foran sig.

Han er hvidhåret og har måne. Begge mænd har en kraftig kropsbygning.

En midaldrende mand er død efter at være blevet stukket ned i et boligområde i Brøndby Strand lørdag formiddag, oplyser politiet

De blev begge anholdt omkring gerningsstedet kort efter drabsofrets død og ført væk i dna-dragter for øjnene af et stort antal øjenvidner i Hallingeparken. Mændene er blevet afhørt lørdag aften og igennem natten.

Kvinde såret af knivstik

Ekstra Bladet protesterede mod anklagerens og den ene forsvarers anmodning om lukkede døre under afhøringerne. Det skete blandt andet under henvisning til de generelle regler om offentlighed i dansk retspleje og den omfattende interesse for sagen i pressen og den lokale befolkning.

Men protesten blev afvist af dommer Morten Juul Nielsen.

En kvinde sidst i 30'erne blev ifølge Københavns Vestegns Politi også ramt af knivstik i forbindelse med tumulten i Hallingeparken. Ekstra Bladet erfarer, at hun blev stabiliseret på stedet, og at hendes kvæstelser ikke er livsfarlige.

Hendes kvæstelser indgår ikke i anklageskriftet mod de to drabssigtede mænd.

