Her fandt de nedgravet lig

Et bart jordstykke for enden af en ellers græsbeklædt sti, omkranset af blafrende politistrimmel, er eneste spor efter det chokerende fund, som politiet gjorde torsdag.

Her i kolonihaveforeningen Springbjerg ved Vonsild i Kolding fandt politiet et nedgravet lig, som, de formoder, er den 43-årige Michael Bodilsen, der har været sporløst forsvundet siden starten af maj. To mænd og en kvinde er fængslet i sagen.

En bar jordplet er tilbage på det sted, som politiet torsdag havde dækket med et telt. Foto: Anders Brohus

Hele torsdagen var stedet dækket af et telt, mens teknikerne arbejdede ved stien, der har en blanding af idylliske huse og mere faldefærdige grunde på hver side.

Britta Dahl, der er i bestyrelsen i foreningen, fortæller, at de kalder stedet for brandstien. Hver lørdag er der fælles pligtarbejde i foreningen.

- Der blev slået græs sidste lørdag, og der er der ikke nogen, der har bidt mærke i, at der har været ujævn jord. Der er ikke nogen, der er kommet til mig og har sagt, at det så underligt ud deroppe, fortæller hun.

Her ses stien fra en anden side. Foto: Anders Brohus

Hun har selv en kolonihave i foreningen og er blevet udspurgt af politiet, om hun har set noget omkring 5. maj. Men det har hun ikke.

- Det er da ubehageligt. Men det gør ikke en utryg. Det gør bare, at man er lidt mere oppe på dupperne og holder lidt ekstra øje med, hvem der kommer, og hvilke biler, der kommer, siger Britta Dahl, der er med i bestyrelsen for haveforeningen. Hun er blevet udspurgt af politiet, om hun har set noget, særligt omkring 5. maj og specifikt en varevogn. Hun har dog ikke bemærket noget. Foto: Anders Brohus

58-årige John har et kolonihavehus 100 meter fra stedet og siger, at han højst sandsynligt var her i de dage, som politiet særligt interesserer sig for.

- Jeg har ikke lagt mærke til noget. Det er lidt uhyggeligt. Det kommer pludselig tæt på, siger han og fortæller, at området ligger fuldstændig mørkt hen om natten, fordi gadelysene stopper oppe på vejen. Derfor vil det være muligt at grave i fred, uden at nogen opdager det.

John formoder, at han har været i sin kolonihave på det tidspunkt, hvor liget er gravet ned. Men han har ikke bemærket noget. Foto: Anders Brohus

Gitta Holbæk Pedersen har også hus i haveforeningen. Foto: Anders Brohus

- Det er forfærdeligt. Men jeg har desværre ikke hørt noget. Man ville ellers gerne hjælpe, siger Gitta Holbæk Pedersen, der også har en kolonihave i foreningen. - Vi er jo ikke så mange herude, og det var i vinterperioden, før vi havde generalforsamling, siger hun.

Michael Bodilsen blev sidst set i Kolding 2. maj omkring klokken 23. 7. maj meldte hans familie ham savnet.

Der gik dog ti dage, før han blev efterlyst offentligt med navn og billede, fordi politiet og hans familie gerne ville sikre sig, at han havde det godt.

Den vished fik de dog aldrig.

26. maj oplyste Sydøstjyllands Politi, at de havde fundet et nedgravet lig i Vonsild ved Kolding, som de formodede var den 43-årige, og at de havde anholdt tre personer og sigtet dem for drab.

Dagen igennem arbejdede teknikere i området.

Sådan så stedet, som politiet undersøgte, ud torsdag. Nu er alene en afspærring tilbage. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Tæsket før forsvinden

Samme dag, som Michael Bodilsen forsvandt 2. maj, uploadede han et forslået billede af sig selv på Facebook og skrev, at han var blevet overfaldet i sit hjem i Kolding uden grund.

Henrik Jørgensen bor tæt på ham og gik ind i huset, fordi han undrede sig over, at hans dør stod åben. Her så han ham sidde forslået i sofaen.

Det er politiets opfattelse, at det formodede drabsoffer Michael Bodilsen (billedet) og de tre drabssigtede kendte hinanden. Privatfoto

– Han havde fået tæsk. Han havde brækket næsen, havde blod i hele ansigtet, en flænge i panden og et helt sort lukket øje, fortæller Henrik Jørgensen, der spurgte ham, om han ikke ville på skadestuen eller melde det til politiet. Men det afviste han.

– Han virkede som om, han var træt af det hele og bare ville være i fred, fortæller han.

Fredag er der en hængelås på huset, men ingen klistermærker, der signalerer, at det er forseglet af politiet.

Henrik Jørgensen ved ikke, om Michael har relation til haveforeningen, men han har selv et hus derude, hvor han åbner døren for folk i projektet Frirum, så de kan mødes, få en kop kaffe eller en øl og passe haven.

På trods af flere opfordringer kom Michael aldrig derud. Lørdag deltog Henrik i fællesarbejde i foreningen, hvor han kørte havetraktor nærmest lige der, hvor liget blev fundet.

– Det er uhyggeligt at tænke på, siger han.