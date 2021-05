Her holder politiet særligt øje med farten

Fyns Politi sætter ind på at få bilisterne til at køre efter hastighedsbegrænsningerne. Derfor har de udpeget syv vejstrækninger på Fyn, hvor de holder særligt øje med farten i 2021. Her vil de placere fotovogne og uddele bøder, hvis man har en speederfod, der er for tung.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

- Vi hverken kan eller vil acceptere, at der bliver kørt for hurtigt – hverken når det drejer sig om vanvidskørsel, men heller ikke når der bare bliver kørt lidt for hurtigt. For det er desværre et faktum, at selv lidt for hurtigt kan koste liv for jo højere fart, desto større er risikoen for alvorlige ulykker med et fatalt udfald.

- Det er desværre den barske sandhed, og det er på den på baggrund, vi nu har udpeget syv strækninger, som vil få særlig stor opmærksomhed fra vores fotovogne, siger politidirektør Arne Gram i pressemeddelelsen.

Politiet har udvalgt strækningerne på baggrund af en analyse med udgangspunkt i høj hastighed og uheldskoncentration.