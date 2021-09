Her jager Finn røvere på flugt

Finn Mogensen tøvede ikke et sekund, da to maskerede gerningsmænd slog til mod hans og hustruen Grethes butik 'Min Guldsmed' på Nærumvænge torv i Nærum.

Det skete 16. august klokken 17.26, og politiet offentliggør nu en video, hvor man kan se røverne komme ind i butikken - og kort efter blive jaget på flugt af ejeren.

Det er femte væbnede røveri på syv år mod butikken.

Grethe Mogensen fortæller, at det var tæt på lukketid, og de sad i baglokalet, da dørklokken gav lyd. Hun kiggede automatisk op på overvågningen.

- Det første, jeg udbryder, er: åh nej, ikke nu igen. Finn når slet ikke at se noget. Han drøner bare ud i butikken, fortæller hun, der pr. automatik slog alarm med det samme og lukkede pengeskabet.

- Det tog 17 sekunder, så var de ude. Han genner dem stort set ud, siger Grethe Mogensen.

Slap væk ved attrap-ringe

Hun fortæller, at røverne nåede at smadre en enkelt glasmontre og stjal en bakke med attrap-ringe, før de måtte tage flugten.

- Nåede de at sige noget?

- Det ved jeg ikke. Min hørelse lukker ned, når sådan noget sker, konstaterer Grethe Mogensen, der ikke er i tvivl om, at det rigtige for dem er at reagere.

- Vi kan ikke bare sidde og se på. Hvad ville du gøre, hvis det skete hjemme i din stue? Vi har den her butik i fællesskab, Finn og jeg, og hvis vi bare sidder uden at gøre noget, så risikerer vi, at det ville have varet lang tid. Så havde de måske gjort os noget, siger hun.

- Men tænker I ikke på, at der kan være en risiko ved at gå efter dem?

- Det tænker man allertidligst på bagefter, siger Grethe Mogensen, der ikke havde en opfattelse af disse røvere som professionelle.

Nordsjællands Politi oplyser, at gerningsmændene flygtede fra Nærumvænge Torv ad Skodsborgvej i retning mod Strandvejen og hen imod Jægersborg Hegn, hvor deres knallert blev efterladt og senere fundet ved indkørslen til Skovfogedvej.

De beskriver de to røvere på følgende vis:

A: Fører af knallerten beskrives som mand, brun i huden og cirka 175 centimeter høj. Han var almindelig af bygning med markant næse, kort skæg ved mund, iført militærgrøn hættetrøje, sorte bukser, sorte kondisko med hvide såler, mørke arbejdshandsker, sort styrthjelm med visir. Han medbragte en rød rygsæk.



B: Beskrives som lys i huden, cirka 190 centimeter høj, almindelig af bygning, iført en tynd mørkeblå 'Peak Performance' dunjakke, sorte bukser, sorte sko, mørke arbejdshandsker, sort styrthjelm med visir. Medbragte en rød rygsæk og en lang savtakket kniv, som han truede med.

For Grethe Mogensen er det ikke en mulighed at kaste håndklædet i ringen og lukke butikken på trods af de gentagne røverier.

- Hvorfor det. Vi har en god forretning og enormt omsorgsfulde kunder. Jeg er ikke bange for at gå på arbejde. Så må jeg gå mere til psykolog, siger hun og tilføjer:

- Jeg ser det som et brancheproblem eller et samfundsproblem. Ikke vores problem.

Grethe Mogensen har et lavpraktisk ønske om, at det bliver muligt at få en direkte linje til 112, så de ikke skal igennem de indledende manøvrer, før de kommer igennem til et menneske.