Her leder de efter Mia

Politiet er torsdag til stede flere steder i Nordjylland i forsøget på at finde forsvundne Mia Skadhauge Stevn

Mens et grundlovsforhør mod to drabssigtede mænd lige nu kører for lukkede døre i Retten i Aalborg, fører Nordjyllands Politi en intens jagt på det formodede offer, Mia Skadhauge Stevn.

En genbrugsplads i Dronninglund er torsdag formiddag blandt andet blevet afsøgt i jagten på den 22-årige sygeplejeelev, som formodes dræbt.

Genbrugspladsen er nu lukket for offentligheden, men tidligere torsdag tjekkede kriminalteknikere blandt andet flere af pladsens containere for fingeraftryk.

Også flere steder på Sulsted Kirkevej i Hammer Bakker er blevet afspærret og afsøges af sporhunde.

Foto: Ernst van Norde

Ekstra Bladets journalist giver opdatering på Mia sagen efter dørene blev lukket ved grundlovsforhør.

Særligt en sti tæt på Sulsted Kirke bliver undersøgt grundigt, mens repræsentanter fra hjemmeværnet bevogter afspærringen.

Vicepolitiinspektør og efterforskningsleder Frank Olsen bekræfter, at man lige nu arbejder på flere forskellige adresser.

- Vi arbejder med flere spor i efterforskningen. Vi indsamler fortsat overvågning og kigger det igennem, og så forsøger vi særligt at kortlægge de to anholdtes færden.

- Både før, under og efter Mias forsvinden. Det er en tung proces, men det kaster spor af sig, som vi forfølger meget konsekvent for at finde Mia.

- Vi skal have fundet hende, siger Frank Olsen

Bevogtning ved afspærringen i Sulsted. Foto: Ernst van Norde

Torsdag formiddag har politiet ligeledes intensiveret deres indsats ved særligt én af de anholdte mænds bopæl. Det drejer sig om et gult hus i Flauenskjold.

Hele formiddagen har en række teknikere iført blå heldragter gravet et område ved husets gårdsplads op. I samme forbindelse er der blevet båret papkasser fra pladsen og ind i politiets biler på stedet.

Se teknikerne grave ved det gule hus.

Foto: René Schütze

Ejendommen har siden anholdelsen af de to mænd onsdag klokken 11.20 været fuldstændig afspærret, mens teknikere og civilklædte betjente har afsøgt området. Arbejdet pågår fortsat torsdag formiddag:

- De prikker i jorden og i buskene med en pind, og inde i sidebygningen kigger de på vægge og tjekker tagrender, siger Ekstra Bladets mand på stedet.

Også et område foran huset bliver nøje undersøgt.