Her skal Mia-sagen for retten

Mia Skadhauge Stevn blev dræbt efter en bytur i Jomfru Ane Gade i Aalborg. Få overblikket over hele sagen her.

Til sommer skal sagen om drabet på Mia Skadhauge Stevn for retten

Der er nyt i sagen om drabet på den 22-årige sygeplejerskestuderende Mia Skadhauge Stevn.

For i juni måned vil retssagen mod den 37-årige mand, der er sigtet for drabet, gå i gang.

Det bekræfter mandens forsvarer, Mette Grith Stage, over for TV 2 Nord.

Første retsdag vil være 7. juni, og der er afsat otte dage til sagen. Sidste retsdag vil være 29. juni, hvis det vurderes, at der vil være brug for at benytte alle dagene.

Den 37-årige har været varetægtsfængslet siden 10. februar 2022, som også var dagen, hvor han blev anholdt.

Han nægter sig skyldig.

Udfordringer i sagen

Tidligere har Ekstra Bladet talt med den 37-åriges forsvarer. Her spurgte vi om følgende:

- Hvorfor har du sagt ja til at overtage sagen?

- Mit udgangspunkt som forsvarsadvokat er, at dem, der ønsker mig som advokat, skal have mig, hvis det er en sag, jeg er kompetent til. Denne sag er frygtelig og tragisk, men jeg forholder mig ikke til sagstypen, eller om en person er skyldig eller uskyldig, fortalte Mette Grith Stage.

Hun indrømmede dog, at hun gjorde sig nogle tanker, da hun blev spurgt.

- Hvilken udfordring er den største i denne sag?

- Jeg kan ikke kommentere selve sagen nærmere, da den stadig kører for lukkede døre, sagde Mette Grith Stage.

Hun har været forsvarer i en række højt profilerede og omtalte straffesager, bl.a. i sagen om drabet på rockerlærlingen Mudi i Aarhus, teenagepigen fra Kundby, der blev dømt for terrorplanlægning, og i sagen om drabet på radiovært Nedim Yasar, hvor hendes klient blev frifundet i landsretten.