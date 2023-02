Her startede rockerkrig: Dobbeltdrabet på Søpromenaden

Kun i Ekstra Bladet

- Jeg fortryder intet. Jeg er parat til at gøre alt, også at sidde 16 år i fængsel. De mennesker, der døde og kom til skade nede på Søpromenaden, var nogen, der bevist kom for at træde os over tæerne.

Ordene kommer fra Hells Angels-rockeren Bent Svane Nielsen, der også er kendt under sit alias 'Blondie', efter han i september 1983 koldblodigt stak to personer fra den rivaliserende rockerklub Bullshit ihjel.