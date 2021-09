Her stjæler rambuktyve ure for millioner i Illum

Et kup mod urbutikken i Illum i København 12. maj var nøje planlagt, og tre rambuktyve slap væk med et stort antal kostbare ure til et millionbeløb. Ingen af urene er fundet endnu og politiet offentliggør nu nye oplysninger om rambuktyveriet, hvor især en gummibåd, en såkaldt RIB-båd, spiller en vigtig rolle.

Båden er ikke fundet, mens politiet er i besiddelse af både den knallert, som to af tyvene flygtede på hen til båden, og den sølvgrå Opel Corsa, der blev brugt som rambuk til at smadre facaden til Illum.

Tyvene kørte på knallerten til Slotsholmskanalen, hvor en tredje gerningsmand ventede i RIB-båden, som de alle tre sejlede væk i.

Politiet ønsker af hensyn til efterforskningen ikke at oplyse hvor mange ure, der blev stjålet, og hvilken værdi de har. Men tyvene slap væk med et større antal ure af mærker som IWC, Chopard, Jäger og Karl F., oplyser politikommissær Jens Cappelén til Ekstra Bladet.

Han kalder rambuktyveriet 'nøje planlagt og professionelt udført'. Politiet tør ikke udelukke, at der kan være forbindelse til tidligere tyverier og røverier i den eksklusive urbutik.



Her sejler RIB-båden fra Slotsholmskanalen. Politifoto

Den sølvgrå Opel Corsa blev stjålet med rette nøgle 27. april 2021 midt om natten på Glasmagervej i Holmegaard. Politifoto

RIB-båden er særlig interessant. Politiet vil gerne høre fra vidner, der har oplysninger om båden, der beskrives som en hvid/lys grålig båd med en sort eller mørk streg på siden.

- Det gælder både borgere, som har set båden i dagene omkring 12. maj, eller som har fået en lignende båd stjålet før 12. maj eller måske har købt en efterfølgende, siger Jens Cappelén.

Båden med de tre tyve og udbyttet sejlede ud af Københavns Havn forbi Udenrigsministeriet og mod Sluseholmen og Hvidovre klokken 01.59.

Tyvenes flugtknallert var smidt ved Slotsholmskanalen, hvor båden ventede, og rambukbilen blev efterladt på gerningsstedet. Begge køretøjer er blevet nøje teknisk undersøgt for spor.



Sådan så der ud i Illum efter rambuktyveriet. Foto: Kenneth Meyer

Politiet søger også oplysninger om den sølvgrå Opel Corsa, der blev bakket ind i Illums facade ved Pilestræde. Bilen blev stjålet 27. april 2021 klokken 03.20 på Glasmagervej i Holmegaard, hvor tyvene fik fat i bilnøglen. Samme nat kørte bilen mod Slagelse og kørte rundt i et område syd for Kalundborg. Senere samme aften kørte bilen mod København via Holbæk, men sporet tabes ved Hvidovre.

Alarmen gik klokken 01.57 og blot to minutter senere sejlede tyvene væk i RIB-båden.

Urforretningen Bucherer i Illum har tidligere været udsat for kup. 6. december 2018 truede to røvere med en skarpladt pistol sig til 66 Rolex-ure til en værdi af 7.599.800 kr. Røverne blev anholdt og en 37-årig lette fik seks et halvt års fængsel, mens hans 33-årige ukrainske partner fik fem år.

13. november 2017 truede tre røvere personalet i ur-butikken i Illum med pistol, affyrede et løst skud og knuste montrer, hvorefter de flygtede med ure for knapt seks millioner kr.

Den internationale bande 'De Lyserøde Pantere' stod bag kuppet, mener politiet.