Her vælter kokainen ind

Kokainen vælter ind i Belgien. Der kommer så meget, at myndighederne slår alarm. De har ikke nok kapacitet på deres forbrændingsanlæg til at destruere de store mængder

Havnebyen Antwerp er kendt for at være Europas smugler-mekka nummer et.

Men nu slår byen og dens enorme industrihavn nye rekorder i kokain-indsmugling.

Der er konfiskeret så meget kokain, at myndighederne ikke kan følge med.

Der er ikke længere plads hos forbrændingsanlæggene til at destruere kokainen, skriver avisen The Guardian.

- Der er et problem med kapaciteten på forbrændingsovne, udtalte Francis Adyns, talsmand for de belgiske toldmyndigheder til nyhedsbureauet AFP.

Talsmanden fortalte, at de belgiske myndigheder forventer at have en løsning snart.

Kilder i den regionale regering i Flandern fortæller til The Guardian, at der kan komme en plan allerede tirsdag.

211 sportstasker fyldt med kokain på vej mod Antwerp i Belgien blev stoppet i 2019. Foto: Ritzau Scanpix

'Bølge af kokain' rammer Europa

En plan kan være vigtig at få sat igang. For de store mængder kokain bliver opbevaret på store lagre.

De belgiske myndigheder frygter, at lagrene kan være mål for kriminelle bander, der har planer om at bryde ind og stjæle kokainen.

Lokale belgiske medier har rapporteret om droner, der har overfløjet de store depoter med kokain.

Udviklingen kommer fordi kokainen vælter ind i Europa og specielt Belgien i disse år.

Det forventes, at de belgiske myndigheder vil konfiskere over 100 ton kokain i løbet af 2022. Det vil i så fald være det højeste antal nogensinde.

EU's fælles politienhed, Europol, har omtalt det stigende antal tons kokain, der ender i Europa, som en ‘bølge af kokain’.