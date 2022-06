Herdis blev fuppet: Så fik hun endnu et mystisk opkald

Herdis er en af de ældre borgere, som har oplevet at blive svindlet over telefonen, og for nylig blev hun igen udsat for forsøg på svindel

To gange har 71-årige Herdis haft den tvivlsomme fornøjelse at blive udsat for svindlere over telefonen.

Første gang lykkedes det gerningsmændene at lænse en konto med kassekredit for et stort beløb.

Anden gang blev hun udsat for et endnu mere raffineret svindelnummer af både en ’bankansat’ og en ’politimand fra økonomisk kriminalitet’, men belært af den dårlige erfaring, trådte en sund skepsis ind, og Herdis afbrød opkaldet.

Politiet advarer jævnligt de ældre mod svindel og en ny undersøgelse har blotlagt lidt af fænomenet 'ældresnyd'

Herdis bor i hovedstadsregionen og fortæller sin historie i håb om, at det kan advare andre ældre borgere mod at lade sig udsætte for svindel og bedrag, og at man ikke skal gå og skamme sig, selvom man er flov over at være blevet snydt.

Første gang hun stiftede bekendtskab med kyniske og udspekulerede bedragere var for et par år siden.

Skæbnen ville, at hun lå syg med 40 i feber, da hun blev ringet op af en mand, der udgav sig fra at være fra Herdis bank. Han sagde, at der var nogle transaktioner i gang fra hendes konto, og at det skulle stoppes omgående.

– Jeg blev så chokeret over, hvad der var ved at ske, og det skulle jo gå stærkt, så jeg gav ham de personlige oplysninger, som han bad om.

Straks efter var Herdis i dialog med sin bank, som kunne se, at der var flyttet et beløb, og et andet var i ved at blive flyttet fra hendes kassekredit til en anden fremmed konto. Det lykkedes siden banken at stoppe overførslerne.

– Men jeg var så vred på mig selv dengang.

Skete igen

For nylig fik Herdis et nyt mystisk opkald. En flink mand præsenterede sig fra en bank, som Herdis aldrig har haft kontakt med. Han sagde, at hun havde ønsket optagelse af lån på hhv 35.000 og 65.000 kroner hos dem, men da banken oplevede noget svindel, skulle han kontrollere nogle oplysninger.

– Jeg sagde, at det var sødt af ham, at han ringede, og at det skulle bremses, for jeg havde ikke bedt om lån. Han fortalte, at en politimand så ville ringe til mig, fortæller Herdis.

Og det opkald kom da også.

– Han var så sød, og der var ikke grænser for, hvad han kunne gøre for mig, siger Herdis. Men da hun hørte ’politimanden’ skrive på et tastatur, og han ville have nogle personoplysninger fra hende, fattede hun mistanke. Ikke mindst da han sagde, at hun kunne forsøge at lave en kontrol-overførsel fra mobilepay på 50.000 kroner, så de kunne sikre, at alt var spærret.

– Jeg sagde til ham, at nu blev jeg altså skeptisk, for jeg havde oplevet svindel før. Han sagde så, at det kunne han godt se i sin sagsmappe. Det er så strengt, siger Herdis, der lagde røret på.

Hurtigt efter var hun i kontakt med politiet, som i øvrigt ikke havde en person med det navn i økonomisk kriminalitet, og hun fik spærret alle digitale adgange.

– Selv om man måske bliver befippet, når nogen ringer op, så vil myndigheder som bank, politi, Skat aldrig ringe og pr telefon bede om personlige oplysninger, siger hun.

Herdis fik efterfølgende oplyst, at det første svindelnummer mod hende blev opklaret, og at politiet fandt ud af, hvem den gruppe af personer var, som stod bag.

Kom med bag politiets efterforskning