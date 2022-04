Herlufsholm-elev dømt for voldtægt

RETTEN I NÆSTVED (Ekstra Bladet):

En elev blev i februar udsat for et seksuelt overgreb af en anden elev på Herlufsholm Kostskole. Det har en domsmandsret torsdag formiddag slået fast i Retten i Næstved.

Den tiltalte teenager har ellers nægtet sig skyldig under henvisning til, at der havde været samtykke den pågældende nat, men den forklaring forkastede retten.

Den unge mand er blevet idømt seks måneders ubetinget fængsel, ligesom han skal betale erstatning til den forurettede i sagen.

Sagen skal desuden behandles i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Forsvarer Susan Jørgensen oplyser, at hun og hendes klient anker dommen til landsretten med påstand om frifindelse.

Lod som om han sov

Den mandlige elev - en teenager under 18 år - var konkret tiltalt for blufærdighedskrænkelse samt efter voldtægtsparagraffen for at udsætte offeret for andet seksuelt forhold end samleje.

Overgrebet blev begået en nat i februar omkring klokken 01.00. Offeret lå i en seng på et værelse på skolen, da den tiltalte udsatte ham for et seksuelt overgreb. I første omgang frøs offeret og lod, som om han sov. På et tidspunkt vendte han sig væk for at få det til at stoppe, men overgrebet fortsatte.

Og det, at den forurettede frøs og forholdt sig passivt under episoden, var tegn på manglende samtykke. Det fastslog dommeren efter domsafsigelsen, og hun forklarede, at den nu dømte skulle have gjort noget for at sikre sig, at der var samtykke.

Dommeren forklarede også, at den tiltaltes forklaring ikke stemmer overens med det, den forurettede har forklaret, hvilket ifølge retten er blevet underbygget af vidneforklaringerne.

Imens dommeren uddybede, var den unge mand tydeligt berørt af situationen, og da retsmødet var slut, omfavnede han en jævnaldrende pige, imens han græd.

Rygterne går på skolen

Rygter har bredt sig som en løbeild på kostskolen efter episoden i februar. Allerede kort tid efter overgrebet fandt sted, begyndte der at blive snakket i krogene.

Sådan har flere af skolens elever beskrevet det onsdag og torsdag, hvor de har været inde og afgive vidneforklaring i retten.

Fire elever og en lærer er blevet afhørt i sagen, og vidnerne kender både den tiltalte og den forurettede. De har alle talt med mindst én af de to teenagedrenge om episoden efterfølgende.

Det går hurtigt

En god ven til begge implicerede fortalte under sin forklaring, at der bliver talt meget om sagen på kostskolen, og at det er noget, man driller både den forurettede og den nu dømte med. Ifølge vidnet bliver den forurettede drillet ved at blive kaldt homoseksuel, imens den dømte bliver drillet ved at blive kaldt voldtægtsmand.

Et andet vidne bekræftede, at snakken på kostskolen går, og at mange har en holdning til sagen.

- På den her skole går det hurtigt med sådan nogle ting, sagde han.

Da en af skolens lærere blev afhørt onsdag, fortalte hun, at det også var hendes indtryk, at der var meget snak på skolen. Hun fortalte, at hun og en anden lærer har gjort sit for at tale med eleverne om, at man ikke skal tage parti, fordi man ikke var til stede den aften og dermed ikke kan vide, hvad der er sket.

Rygterne begyndte ifølge vidnerne allerede at brede sig kort efter episoden, der fandt sted omkring klokken 01 en weekendaften i februar efter en fest på skolen.

