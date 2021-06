Herman frifundet for drab: Han er glad

Den seriekriminelle Herman Himle, der sidste år blev tiltalt for et 33 år gammelt drab og drabsforsøg på den finske færge Viking Sally, er glad.

Det oplyser hans danske forsvarsadvokat Henrik Hasseris Olesen til Ekstra Bladet.

Han var sammen med den 52-årige dansker, da han modtog budskabet om, at han er pure frifundet for drab på den 20-årige tysker Klaus Schelkle og drabsforsøg på dennes to år ældre kæreste, Bettina Taxis.

Den frifundne mand ønsker selv sit navn og billede frem.

- Han er en frikendt mand, og det vil han gerne stå ved, siger Henrik Hasseris Olesen.

Forsvareren er - ikke overraskende - også tilfreds med afgørelsen.

- Dommen er meget klar og følger i det hele forsvarets argumentationer. Selvfølgelig er Herman glad, men vi må sige, at det også er gået som forventet. Der er selvfølgelig altid en procesrisiko, men vi var meget sikre på, at dommen ville være frifindende.

Herman Himle har efter eget udsagn var sammen med sin danske forsvarsadvokat, da han modtog den frifindende dom. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Det er et halvt år siden, at Henrik Hasseris Olesen blev kontaktet af de finske myndigheder og spurgt, om han ville være beskikket forsvarer for Herman Himle, som han tidligere har repræsenteret i det, han kalder for nogle småsager.

Som Ekstra Bladet tidligere har afsløret, har Herman Himle tilbragt mere end en tredjedel af sit liv i fængsel.

Han har hele vejen gennem den finske retssag, som han mødte frivilligt op til i slutningen af maj, nægtet sig skyldig.

Den finske anklagemyndighed har som udgangspunkt 30 dage til at overveje, om man vil anke sagen til en højere retsinstans.

Ifølge Herman Himles finske forsvarer Martina Kronström skal anklagemyndigheden dog allerede indenfor syv dage meddele, hvorvidt man agter at anke.

- Det håber vi ikke, men der er selvfølgelig en risiko. Foretager de sig intet, kan det hele være slut om en uge, siger hun til Ekstra Bladet.

Det var Martina Kronström, der gennem telefonen overbragte Herman Himle nyheden om hans frifindelse.