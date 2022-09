Herning Kommune om dagplejerdom: Vi har lært af sagen

- Jeg er rystet. Ingen havde i deres vildeste fantasi forestillet sig, at det kunne ske. Et barn i Herning Kommunes varetægt er død, og det skyldes en kriminel handling, som er uhyggelig og svær at fatte. Jeg tror, at alle, der har fulgt denne sag, er dybt påvirkede.

Anne Mette Bang Rasmussen, (V), formand for Børne- og Familieudvalget i Herning Kommune, lægger ikke skjul på, at hun er berørt både personligt og fagligt.

Det sker, efter at Retten i Herning mandag idømte en tidligere dagplejer i kommunen, Ellen-Marie Linneberg Johansen, en straf på syv års fængsel for dødsvold mod en 15 måneder gammel pige, som var i gæstedagpleje hos hende henover tre dage i slutningen af november 2019.

Herning Kommune har strammet op på flere arbejdsgange og kulturen i dagplejen efter den grusomme sag, understreger Anne Mette Bang Rasmussen. Privatfoto

- Det er klart, at vi med dommen tænker grundigt over, om vi som kommune kunne have gjort noget anderledes. Men det er jo en efterrationalisering. Det er dybt ulykkeligt, siger Anne Mette Bang Rasmussen til Ekstra Bladet.

Den dømte dagplejer blev afskediget ved Herning Kommune umiddelbart efter, at hun blev varetægtsfængslet 18. juni 2021. Hun var imidlertid i virksomhedspraktik i en institution i en periode på cirka et halvt år efter, at hun med mindst to kraftige slag havde forvoldt pigens død. Det foregik i Skovmyren i Ilskov ved Sunds nær Herning, der huser i alt 60 børn i alderen 0-6 år.

Forstår forældrekritik

På spørgsmålet om, hvorvidt udvalgsformanden kan forstå, hvis forældre til børn i Skovmyren nu tænker nærmere over, at Ellen-Marie Linnebjerg Johansen også arbejdede med deres børn, efter at hun med stump vold havde slået en 15 måneder gammel pige ihjel, svarer hun:

- Set i bakspejlet, med det vi ved nu, kunne jeg ønske, at forløbet havde været anderledes. Men vi er jo desværre nødt til at sige, at vi på det tidspunkt ikke havde nogen grund til at tro, at der var noget mistænkeligt omkring det tragiske dødsfald.

- Vi havde politiets ord for - på skrift endda - at dagplejeren ikke var mistænkt i sagen, og så var vores fokus at få hende (Ellen-Marie Linneberg Johansen) tilbage på sporet, efter at hun havde haft en tragisk hændelse tæt på.

Det var her i daginstitutionen Skovmyren i Ilskov ved Herning, at den nu dømte dagplejer arbejdede med små børn i en periode på et halvt år, efter at hun med dødsvold havde slået den 15 måneder gamle pige ihjel. Foto Ernst van Norde

Den 58-årige nu tidligere dagplejer blev sygemeldt i forlængelse af pigens død 29. november 2019, men hun vendte gradvist tilbage og arbejdede med børn cirka to måneder senere efter at have droppet en pædagogisk uddannelse efter få dage grundet koncentrationsbesvær.

- Vi har altid en interesse i og et ansvar for at få vores sygemeldte medarbejdere tilbage på fode. Jeg kan dog godt forstå, hvis nogle forældre kritiserer vores fremgangsmåde nu, men hun (Ellen-Marie Linneberg Johansen) var altså ikke mistænkt på det tidspunkt, siger Anne Mette Bang Rasmussen.

Var ikke alene med børnene

Herning Kommune har på baggrund af den ulykkelige sag ændret den måde, tilsynet med dagplejerne foregår på. Der er nu krav om øget skriftlighed og endnu mere fokus på opfølgning. Der er også blevet arbejdet med kulturen, pædagogikken og samarbejdet med forældrene.

Anne Mette Bang Rasmussen påpeger, at den dømte dagplejer på intet tidspunkt var alene med børnene i Skovmyren, da hun var ansat der i virksomhedspraktik.

- Praktiktilbuddet var nogle få timer om ugen, og aftalen var, at hun på intet tidspunkt var alene med børnene. Det var et hensyn, vi tog på det tidspunkt både til hende selv og til omgivelserne. Vi havde intet grundlag for at mistænkeliggøre hende dengang, siger udvalgsformanden.

- Hun var der som ekstra-bemanding og ikke en del af normeringen. Forløbet gik mest ud på, at hun skulle være sammen med andre. Hun var jo glad for sit job (som dagplejer) og havde haft en traumatisk oplevelse, som var resulteret i en sygemelding, siger Anne Mette Bang Rasmussen.

Praktikken i dagtilbuddet stoppede, da politiet 10 måneder efter den lille piges død - i september 2020 - meddelte, at de begyndte at efterforske sagen.

