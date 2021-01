Herningmotorvejen spærret efter ulykke

Opdateret 08.43

Motorvejen er genåbnet efter tidligere ulykke.

Rute 15 på Herningmotorvejen fra Silkeborg mod Herning er spærret mellem afkørsel 33 Funder og afkørsel 35 Pårup grundet et uheld.

Det oplyser Vejdirektoratet.

- På broen ved Funder bakke er der meget glat her til morgen, og det har resulteret i, at fem biler er stødt sammen, siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Lars Even til TV2.

Ifølge er Vejdirektoratet er oprydningsarbejdet pågående, hvor både politi og redningsmandskab er til stede.

Ifølge TV2 ser det ikke ud til, at der er alvorlig tilskadekomst.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra politiet, om eventuelle tilskadekomne.

Store dele af jylland er vågnet lørdag morgen til tæt tåge, og der er meldinger om glatte veje landet over.

Midt- og Vestjyllands Politi opfordrer bilister til at sænke farten og tage højde for glat føre og dårlig sigtbarhed.