Hest død efter færdselsuheld

En hest er blevet aflivet, efter den fredag eftermiddag blev påkørt i Klampenborg.

Det fortæller Nordsjællands Politi.

- To heste var på fri fod så at sige, og de løb over vejen. Her blev den ene ramt af en personbil, fortæller vagtchef David Borchersen.

Hesten havde fået så slemme skader, at både politiet og den tilkaldte dyrlæge vurderede, at den skulle aflives på stedet, fortæller han.

Bilisten er uskadt, men vedkommendes bil er medtaget efter uheldet.

Anmeldelsen kom klokken 15.51 og uheldet fandt sted ved galopbanen i Klampenborg.

Ejeren af de bortløbne heste er blevet underrettet.