Hest måtte aflives: Ny dramatisk udvikling

En 41-årig mand er i dag blevet sigtet af politiet i den meget grove sag om hesten Carli, der sidste år i september blev udsat for et voldsomt overgreb..

Overgrebet endte med, at hesten måtte aflives.

Det er Midt- og Vestsjælllands Politi, som oplyser, at manden nu er sigtet i den et år gamle sag.

I en pressemeddelelse kalder politiet det selv for 'endnu en overtrædelse af dyrevelfærdslovgivningen i forbindelse med uforsvarlig behandling' af en hest på Holbæk Rideskole.

Den otte år gamle hest stod i en boks på rideskolen og blev fundet dagen efter blødende fra bagdelen. En dyrlæge vurderede, at den havde fået indre skader, og at den måtte aflives.

Dengang offentliggjorde politiet en overvågningsvideo, der viste en mand, som var i stalden om natten. Billederne var ganske kornede, og sagen blev ikke opklaret.

Ny anmeldelse

Den 24. august i år modtog politiet endnu en anmeldelse fra samme rideskole.

- Overvågning fra rideskolen viste, at en mand i løbet af natten uberettiget havde opholdt sig i hestestalden, hvor han havde behandlet en hest uforsvarligt, skriver politiet i pressemeddelelsen.



Den 41-årige mand blev anholdt og sigtet for den seneste hændelse på rideskolen efter henvendelse fra flere borgere til politiet.



Politiet foretog nu en målrettet efterforskning mod den 41-årige med fokus på de kriminaltekniske spor for at afklare om, han også kunne mistænkes i sagen fra sidste år, og det førte til den nye sigtelse.

Spor sikret i sagen

Politiet og anklagemyndigheden har dog ikke ment, at manden skulle for en dommer i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling.

Politiet formulerer det således: - Efter den nye sigtelse mod den 41-årige er der foretaget en nøje juridisk vurdering af bestemmelserne i retsplejeloven om varetægtsfængsling sammenholdt med de konkrete omstændigheder i de to sager, og der vurderes på den baggrund ikke at være grundlag for fremstilling af den 41-årige i et grundlovsforhør med påstand om varetægtsfængsling.



Ekstra Bladet har spurgt Midt- og vestsjællands Politi såfremt man har fat i den rette mand, om der ikke er en risiko for, at det så kan ske igen?

Hesten Carli måtte aflives sidste år. Nu er en 41-årig mand også sigtet i den sag. Privatfoto

- Vi har taget det meget alvorligt og har sikret spor, der nu fører til en sigtelse også i sagen fra sidste år, men der er foretaget en juridisk vurdering ud fra denne type sager, og man mener ikke, der er grundlag for varetægtsfængsling, siger Thomas Kristensen, pressetalsmand i Midt- og Vestsjællands Politi.

Sagerne er dog langt fra slut.

Politiet vil forelægge dem for Det Veterinære Sundhedsråd for at få en sagkyndig vurdering af, hvordan grovheden i de to sager bør vurderes, før anklagemyndigheden tager stilling til det retslige efterspil mod manden.

Politiet har ikke ønsket at gå nærmere ind på den sigtedes stillingtagen.