Heste løber løbsk i Stockholm: Flere på hospitalet

En gruppe heste er løbet løbsk på øen Djurgården i Stockholm, og flere personer er kommet til skade.

Det oplyser svensk politi lørdag.

- Mindst to personer er kommet til skade og er bragt til hospitalet, siger pressetalsperson for politiet Per Fahlström til nyhedsbureauet TT.

- Skadernes omfang er uklart for mig, fortsætter han.

Mediet Expressen har oplysninger om, at mindst én person er kommet slemt til skade. Også en hest skal være kommet slemt til skade, oplyser et vidne til mediet.

Omkring klokken 15.40 lørdag fik politiet flere meldinger fra personer om hestene.

Et vidne oplyser til Aftonbladet, at hestene havde stået uden for en restaurant, inden de slap løs.

- Der blev kaos. Folk flygtede op ad Djurgårdsvägen, siger vidnet til avisen.

Ifølge Per Fahlström drejer det sig om op mod fem heste, som klokken 16.15 alle er blevet indfanget.

Ifølge Expressen er de tilskadekomne personer blevet væltet omkuld af hestene. Politiet oplyser ifølge mediet også, at hestene er sprunget over folk.

- Vi ved, at det er heste uden ryttere på. Hvad der er sket, og hvordan det kunne ske, skal vi finde ud af nu. siger Per Fahlström ifølge det svenske medie.