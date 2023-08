Hestedrama: Mand kvæstet

En 62-årig mand kørte onsdag ned ad Sperrestrupvej med hestevogn, da situationen pludselig tog en drejning.

Da en mejetærsker blev startet i området, fik de to heste, der var spændt for, nemlig så stort et chok, at vognen røg i grøften.

Det skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

Hestevognen bevægede sig med op mod 15 km/t., da uheldet fandt sted. Kusken, den 62-årige mand, kom til skade og blev bragt til nærmeste hospital.

Hestene derimod løb afsted med vognen, men blev senere fundet og hentet med en hestetrailer.

Det vides ikke, om den 62-årige kusk er kommet alvorligt til skade.

Ekstra Bladet har således været i kontakt med Nordsjællands Politi, som ikke kan oplyse mere om mandens tilstand.