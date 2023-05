Hesteovergreb: Kræver svar fra minister

En chokerende sag om overgreb på heste i stalden i Holbæk Rideklub er nu nået justitsminister Peter Hummelgaards bord.

Sagen handler om to hopper, der blev udsat for grove seksuelle overgreb. Hoppen Carli måtte aflives som følge af de læsioner, gerningsmanden påførte hesten i endetarm og skede.

Men da retssagen mod en 43-årig mand skulle løbe af stablen i Retten i Holbæk i onsdags, var det ikke muligt, fordi den tiltalte var væk. Derfor blev retssagen aflyst.

- Når der er påstand om fængselsstraf, som der er i denne her sag, så skal der ske personlig forkyndelse. Det har ikke været muligt. Politiet og retten har gjort en aktiv indsats for at finde ham og forkynde sagen, men det er ikke lykkedes, sagde sagens anklager, Camilla Meding til Ekstra Bladet.

Annonce:

Den artikel fået Dansk Folkepartis retsordfører Peter Kofod til at bede justitsministeren kommentere artiklen, ligesom han spørger, om ministeren vil sikre, 'at den tiltalte hurtigst muligt efterlyses offentligt med navn og billede, så han kan blive fundet og fremstillet i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling indtil dom?'

Aflysningen af retssagen var hård for særligt Carlis ejer, Stine Myrholm.

- Retten i Holbæk ringede til mig for at fortælle at sagen var aflyst, fordi man ikke har kunnet finde manden. Idet de sagde det, fik jeg helt ondt i maven, og min verden brød bare sammen, fortalte hun til Ekstra Bladet.

- Hvad tænker du om, at han er på fri fod?

- Jeg tænker, det er helt sindssygt. Altså, for når man kan gøre sådan noget ved heste, hvor er så hans grænse? Hvad bliver det næste? Jeg synes bare, han skal findes. Han skal stå til ansvar for det, han har gjort, sagde hun.

Stina Myrholm red ofte stævner med Carli. Privatfoto

Nøgen på overvågning

Den 43-årige mand er tiltalt for 'groft og uforsvarlig behandling med karakter af mishandling' af de to heste.

Annonce:

Fjordhesten Carli stod i sin stald på Ladegårdsalleen i Holbæk, da gerningsmanden trængte ind i stalden på et tidspunkt mellem klokken 22.48 og 1.49 natten mellem 10. og 11. september 2020.

Årets efter, 24. august i 2021, slog manden ifølge anklageskriftet til igen i nattemørket. Denne gang var det Florica, en Dansk Varmblods-hoppe, der blev offer for overgrebene.

Her kunne rideklubbens overvågningskamera afsløre manden. Han var gået nøgen ind i stalden, hvor han opholdt sig halvanden time.

Det var herefter, at politiet kom på sporet af den 43-årige, hvorefter han blev anholdt, men retten fandt ikke hjemmel til at varetægtsfængsle manden. Han nægter sig skyldig i anklagerne.

Aflysningen betyder ikke, at sagen er slut. Der skal nu berammes et nyt retsmøde, hvor man så igen skal forsøge at finde den 43-årige og forkynde tiltalen for ham.