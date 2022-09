Historisk dom: 14 år for landsforræderi

14 års fængsel for landsforræderi og terror.

Sådan lød kendelsen i dag i Københavns Byret, da der blev afsagt dom over den tidligere Syrienkriger Jacob el-Ali. Dommen mod den 33-årige dansk, palæstinenser er historisk, fordi det er første gang, at der bliver afsagt dom om landsforræderi efter paragraf 101a.

Dommen for landsforræderi får han, fordi han har tilsluttet sig Islamisk stat, som Danmark og flere andre vestlige lande førte krig imod på daværende tidspunkt. Krigsførelsen fik ham også dømt efter terrorparagrafen. Dommeren lagde vægt på, at handlingerne kunne have givet ham 16 år eller livstid, men han fik en mildere straf, fordi han blandt andet erkendte og samarbejdede med myndighederne.

I retssal nummer 27 i Københavns Byret blev der kun afsagt kendelse om skyld og straffens længde. Dommeren havde ved seneste retsmøde sagt, at han gerne ville have betænkningstid i forhold til at udmåle straffen, da det var første gang, at der blev dømt efter den såkaldte landsforræder-paragraf.

Forud for dommen fremstod den Jacob el-Ali glad og talte og grinede med flere af de fremmødte i en stopfyldt retssal 27. Selv var han iført sort tshirt og havde mørkt tilbagestrøget hår.

I det forrige retsmøde erkendte Jacob el Ali også sine forbrydelser, og specialanklager Søren Harbo læste derefter op fra hans forklaring, der blev givet på et lukket retsmøde i januar.

Meningsløshed

Jacob el-Ali forklarede i januar, at han er født i Libanon i 1988, men voksede op og gik i skole i Ishøj. Livet på den københavnske vestegn bød på en svær skolegang, og da han var omkring 20 år, kom han ud i en kriminel løbebane. I 2011 blev han dømt for at være i besiddelse af en pistol.

Han følte, at livet var meningsløst.

Derfor tog han i 2013 til Syrien, fordi han ville gøre en forskel. Han var ikke religiøs og gik kun i moské en gang hver tredje måned. Via en grænseovergang ved den tyrkiske by Kilis kom han ind i det borgerkrigshærgede land.

Her modtog han militærtræning i gruppen Jund Al-Aqsa, der samarbejdede med en gren af Al-Qaida kaldet Jabhat Al-Nusra.

Herefter kom Jacob el-Ali til byen Raqqa, der fungerede som IS-kalifatets hovedstad. Her var butikkerne til at starte med åbne, og byen virkede normal i starten af 2014, husker han.

Korsfæstet

Jacob el-Ali fortalte også i retten om brutaliteten i det islamiske kalifat. Han så flere henrettelser og oplevede blandt andet en ung mand hænge korsfæstet. På en papkasse stod der, at han havde begået røveri.

En dag, hvor han var på vej ud at spise med en ven, kørte han forbi Paradispladsen i byen. Her så han flere lig og afhuggede hoveder. Han var ikke med til at slå dem ihjel eller halshugge dem, fortalte han.

Men han poserede med dem og tog billeder.

Billederne lagde han på sin facebookprofil mellem 24. og 26. juli 2014. Han kunne nu godt se, at det var 'helt sygt' at lave den slags opslag, og han er ked af dem i dag.

I krig

Som kriger for terrororganisationen deltog han også i kamphandlinger omkring den syriske by Al-Bab. Her var han en del af en enhed kaldet Katiba 57, hvor han bemandede en vagtpost ikke langt fra en lufthavn, der var kontrolleret af de syriske regeringsstyrker.

Én gang skød han med en kanon mod muren ind til lufthavnen, men han skød også mod en helikopter, der fløj forbi. De skulle holdes på afstand, så de ikke kunne kaste tøndebomber.

I 2015 blev han gift med sin anden kone. Hun blev syg under graviditeten, og det brugte han som undskyldning for ikke at deltage i kampene. I alt i perioden nåede Jacob el-Ali at blive gift tre gange og få fem børn.

I sin sidste periode i kalifatet forsøgte han flere gange at komme tilbage til Danmark. Han skrev også med sin forsvarsadvokat Mette Grith Stage for at få hjælp til at komme til Danmark og tage sin straf. Den ville han ' tage med et smil', sagde han ved seneste retsmøde.

- Dengang jeg rejste derned, var jeg i en helt anden psykisk tilstand. Jeg er taknemmelig for at komme hjem og for at være hjemme nu.

Der er tidligere dømt folk i Danmark for landsforræderi, men ikke i nyere tid og efter den nye bestemmelse. Jacob el-Ali tog betænkningstid i forhold til at anke dommen.

Specialanklager Søren Harbo fra Københavns Politi sagde efter dommen:

- Det handler om terrorisme og landsforræderi, så det er uden tvivl en meget alvorlig sag. Den er kørt som en tilståelsessag, og det er første gang, at en dansk statsborger erkender at have tilsluttet sig og kæmpet for Islamisk Stat i Syrien.

