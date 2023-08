Historisk dom: Fældet af 157 gram

I foråret blev 37-årige Jacob Morsing anholdt i Kangerlussuaq Lufthavn, hvor han ankom fra Danmark.

Det viste sig, at han her havde forsøgt at smugle 157 gram kokain i endetarmen, hvilket er en af de største mængder af narko, der er fundet i Grønland, skriver KNR.

- I grønlandsk kontekst er det uden tvivl en af de største mængder, vi kender til - muligvis den største, siger politikommissær og sektionsleder i efterforskningssektionen, Malik Sandgren, til KNR forud for retssagen.

Desuden fandt man 7500 kroner, som blev konfiskeret.

Domfældelse

Det går bestemt ikke ustraffet hen at smugle narko ind i Grønland.

Mandag faldt der dom i sagen, og den 37-årig er blevet idømt fire års anbringelse. En afgørelse, som anklageren ser som principiel, sagens omfang taget i betragtning.

Derudover skal Jacob Morsing også betale sagens omkostninger, oplyser Grønlands Politi til KNR.

Han modtog dommen uden at anke.

Den store synder

Grønlands Politi oplyser til Ekstra Bladet, at der pr. 10. august var tale om 385 anmeldelser angående euforiserende stoffer mod 337 anmeldelser på samme tid sidste år.

24 af sagerne drejede sig om indsmugling af narko, som var forsøgt skjult i kroppen. Det samme tal var registreret i 2022.

De fleste sager udgør dog ikke kokain, som i sagen om Jacob Morsing. Den helt store synder er nemlig hash.