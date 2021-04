Historisk LTF-dom: Teenager fik livstid

I 2020 skrev Osama Khidhir retshistorie, da han blev idømt livstid for et mord, han ifølge retten begik som 18-årig. Nu skal landets øverste domstol tage stilling

På Amager sidder Osama Khidhirs mor, far og storebror tilbage med et savn til familiens yngste søn, der afsoner en livstidsdom. Han var netop fyldt 18 år, da han ifølge både by- og landsrettens dom likviderede 22-årige Ghassan Ali Hussein og begik et drabsforsøg under en konflikt mellem Loyal to Familia og Brothas.