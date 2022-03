Hjemløse efter brand: - Der er ikke noget tilbage

Beboerne der har mistet deres hjem og ejendele under fredagens brand i Vanløse, bor på hotel og hos familie, mens de venter på at etablere sig på ny

Omkring 90 familier er ved at blive genhuset efter fredagens brand, der på minutter raserede en stor boligejendom på Grøndals Parkvej i Vanløse.

En af dem er 77-årige Bente Gauguin, der sammen med sin mand mistede deres hjem gennem 22 år på blot få timer.

- Vores lejlighed er totalt udbrændt. Der er ikke noget tilbage, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Alt er væk, herunder personlige ting fra barndommen og arvestykker fra både bedsteforældre og forældre.

- Det er det værste ved det hele. Men vi har kigget på hinanden og sagt, at det er godt, at vi har hinanden, siger Bente Gaugin.

Bente Gaugin og hendes mand mistede deres hjem gennem 22 år i fredagens brand på Grøndal Parkvej i Vanløse. Privatfoto.

Socialborgmester Karina Vestergård Madsen (Ø) oplyser til Ekstra Bladet, at den sociale døgnvagt har været til rådighed i dagene efter branden.

- Vores sociale døgnvagt har hele weekenden været til stede for at hjælpe de mennesker, der står i den frygteligt triste situation, at de har mistet deres hjem i branden. Her har vi særligt haft fokus på at finde ud af, om der var nogle, som ikke kunne få genhusning via deres forsikringsselskab, og som derfor havde brug for vores hjælp til at blive genhuset.

Det er dog kun relativt få, der skal genhuses med hjælp fra kommunen.

- Foreløbig har vi talt med seks personer, som muligvis vil tage imod vores hjælp til at blive genhuset, og som vi har vejledt i den hjælp, de kan få.

Den voldsomme brand bredte sig på få minutter fredag eftermiddag og hele bygningen står til nedrivning. Foto: Kenneth Meyer

Intens boligjagt

Langt de fleste af de boligløse familier får hjælp igennem deres private forsikringer ligesom Bente Gauguin og hendes mand.



Og jagten efter en ny bolig i Københavnsområdet gik allerede i gang i weekenden, som de har kunnet tilbringe i deres søns hjem, da han tilfældigvis var udenbys.

- Vi har faret rundt for at finde et nyt sted at bo. Heldigvis hjælper både familie, venner og forsikringen os. Lige nu er vi på vej hen for at kigge på en lejelejlighed i Indre By.

Til den 77-årige kvindes store lettelse hjælper deres forsikringsselskab med at betale de høje summer, som en lejebolig i det indre København koster.

Ægtefælle sov under brand

Bente Gauguin var ude at gå en tur i solskinnet, da hun fandt ud af, at der var brand i ejendommen. Derhjemme lå hendes 80-årige mand og sov.

- Min mand tog ikke telefonen, og da jeg kom tilbage til ejendommen stod der flammer. Politiet sagde, at de havde evakueret alle, men jeg kunne stadig ikke få fat på ham, fortæller Bente Gauguin.

Heldigvis nåede den 80-årige mand at vågne, og allerede da han stak hovedet ud i opgangen faldt der trægløder foroven. Han måtte tage sin hustrus cykelhjelm til at beskytte sig med.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Intet tilbage

30-årige Michelle Jørgensen ejer en lejlighed i den opgang, hvor branden startede.

Hun var hjemme, da hun blev alarmeret af sin overbo, og i hast tog hun sin telefon og computer med ud på gaden, hvor hun chokeret kunne se, hvordan røg fra lejlighedens tag på få minutter udviklede sig til et flammehav.

Hun fortæller, at beboerne efterfølgende mødtes på en nærliggende skole, hvor de fik informationer om, hvordan de kunne få hjælp.

Igennem sin forsikring blev hun tilbudt at flytte på hotel, indtil hun fandt en ny lejlighed, men den 30-årige kandidatstuderende har valgt at flytte ind hos sin bror for nu.

Hun forventer ikke at kunne redde noget fra sit tidligere hjem.

- Det er helt syret. Jeg kan se, at lejligheden er helt sort. Jeg har forberedt mig på, at der ikke er noget tilbage, fortæller hun opgivende.

Forsikringen står for at afholde alle udgifter i forbindelse med, at hun kan etablere sig på ny, og selvom at det i sidste instans er dem, der skal finde en bolig til hende, er hun blevet opfordret til også selv at afsøge markedet.

- Jeg har lavet et opslag på Facebook, hvor jeg skriver, at jeg mangler bolig, og der er allerede flere muligheder, fortæller hun.

Hun oplyser også, at selve ejendommen er forsikret igennem ejerforeningen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Familien mangler Vilja

Vilja stak af efter, at hun blev reddet ud af familiens lejlighed. Foto: Kenneth Meyer



Et andet par der nu står uden bolig er Thomas Rindom og hans kæreste, der nu bor på hotel efter have mistet deres hjem.

Men familien er stadig ikke helt komplet, da deres kat Vilja forsvandt umiddelbart efter, at Thomas Rindom havde reddet katten med ud fra den brændende bygning fredag eftermiddag.

Det fortalte de lørdag på stedet, da de gik rundt og opsatte efterlysningsplakater i området i håb om at finde den 2,5 årige Vilja.

Familien oplyser onsdag, at de trods flere henvendelser endnu ikke har haft held til at finde den brunstribede kat.

De kan muligvis flytte i en ny lejlighed allerede fra onsdag. Den ligger i nærheden af deres gamle hjem, og de håber stadig at kunne finde Vilja.

Med tabet af deres hjem nogen dage på afstand, er det ved at gå op for familien, hvad der egentlig er sket.

- Når støvet har lagt sig, finder man ud af hvor besværligt det er. At man ingen base har og ingen ejendele, forklarer Thomas Rindom.

- Det er ikke bare lige. Det er fint, hvis man får stjålet en enkel ting. Men at alt forsvinder, det er hårdt, afslutter han.

Ser man en kat i nærheden kan Viljas ejere kontaktes på 23687882.