Hjemmehjælper redder ældre beboers liv: Hjalp kørestolsbruger ud af brændende rækkehus

Hvis det ikke havde været for en handlekraftig og heltemodig hjemmehjælper fra Gribskov Kommune, så var en ældre kørestolsbruger måske ikke sluppet med livet behold, efter der torsdag omkring middagstid pludselig udbrød brand i et rækkehus i Karlsmindehaven i Græsted.

Det fortæller beredskabschef fra Gribskov Beredskab, Jesper Ingeman-Petersen, til Ekstra Bladet.

Den resolutte ageren fra den snarrådige hjemmehjælper, som ifølge Jesper Ingeman-Petersen er en kvinde i start 30’erne, var ganske enkelt med til at redde den ældre borgers liv.

Var allerede i området

Det var den ældre borger selv, der ifølge Jesper Ingeman-Petersen i første omgang slog alarm via et nødkaldeanlæg i privaten. Derfra kom borgeren hurtigt i kontakt med Gribskov Kommunes hjemmepleje, som derefter bragte beskeden videre til det nordsjællandske beredskab.

Men eftersom den førnævnte hjemmehjælper allerede befandt sig nær Karlsmindehaven, besluttede den kommunale hjemmepleje derfor også at sende medarbejderen ud til det pågældende rækkehus, hvor sort røg pludselig stod ud af både døre og vinduer.

Og det viste sig at være den helt rigtige beslutning.

- Hjemmehjælperen kom frem før os (beredskabet, red.). Hun kunne hurtigt konstatere, at borgeren sad inde i stuen, hvor der allerede var godt med røg. Røgen var næsten helt nede ved borgerens hoved, men heldigvis kunne hjemmehjælperen kravle ind gennem døren og derefter trække borgeren ud (af det brændende rækkehus, red.), fortæller Jesper Ingeman-Petersen.

- Det er simpelthen så stærk en bedrift. Den ældre borger kunne af gode grunde ikke selv komme ud. Og den kraftige røgudvikling havde sikkert også forvirret vedkommende en hel del.

- Der er ingen tvivl om,at den kæmpe indsats fra hjemmehjælperen har reddet den ældre borgers liv, fastslår beredskabschefen.

Foto: Privat

- Hellere levende tøsedrenge

Jesper Ingeman-Petersen beskriver det som en uvurderlig hjælp, der har været med til at redde menneskeliv.

Han understreger dog samtidig på det kraftigste, at man ikke bare som udgangspunkt skal tage sagen i egen hånd, hvis man altså en dag befinder sig i en lignende alarmerende situation.

For det kan være umådelig farligt selv at tage affære.

- Balancegangen her er på den ene side at rose hjemmehjælperen for indsatsen, men det skal ikke være sådan, at alle andre nu tænker: 'Jeg kan da også bare løbe ind og redde folk ud af en brændende bygning'. Man skal tænke sig om. Vi vil hellere have levende tøsedrenge end døde helte, indvender Jesper Ingeman-Petersen.

- Der var fem-seks meter ind til den ældre borger, og hjemmehjælperen kunne derfor bevæge sig ind uden at bringe sig selv i fare.

Der er tale om en ældre kvinde i 70’erne, som efter redningsaktionen blev kørt en tur på hospitalet til tjek for røgforgiftning, oplyser Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet. De modtog anmeldelsen om branden omkring kl. 11.21.

Røgen udviklede sig angiveligt fra køkkenet, og rækkehuset er nu ubeboeligt. Den ældre kvinde skal derfor genhuses.

Nordsjællands Politi meddelte omkring kl. 13.30, at branden var slukket, og at arbejdet på stedet var færdigt.