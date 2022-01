Hjemmehjælper sigtet: Stjal fra de ældre

En 62-årig mand var ansat til at hjælpe de ældre, men han misbrugte i stedet sin stilling, og stjal fra de ældre. Det er politiets formodning om en 62-årig hjemmehjælper, der var ansat i Rebild Kommune.

Det fremgår af pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi.

Manden blev anholdt på sin bopæl 5. januar. I samme ombæring ransagede politiet mandens hjem. Her fandt man diverse værdigenstande som fingerringe, halskæde, smykkeskrin og sølvtøj.

Årvågen ældre anmeldte

Politiet kom på sporet af manden, da en ældre borger meldte et tyveri af jubilæumsmønter til politiet. Borgeren mistænkte hjemmehjælperen, fordi han var den eneste, der havde været på gerningsstedet.

- Der er tale om kriminelle forhold, hvor man stjæler fra ældre og sårbare personer, som man tilmed har adgang til via sit erhverv. Det er helt uacceptabelt. Derfor er jeg tilfreds med, at vi har anholdt en person i sagen, siger politikommissær Mikkel Brügmann ifølge pressemeddelelsen.

Hos Rebild Kommune er man ked af, at hjemmehjælperen har misbrugt sin stilling og den medfølgende tillid.

- Vi er rigtig kede af denne sag, men vi er glade for, at det er blevet opdaget, så der kan blive taget hånd om det. Vores medarbejdere i hjemmeplejen er både dygtige og engagerede, og alle borgere kan trygt byde dem velkommen i deres hjem, også fremover, siger Birgitta Sloth Christiansen, der er chef for Center Pleje og Omsorg i Rebild Kommune, ifølge pressemeddelelsen.

Ukendt antal indbrud

Politiet er ved at fastlægge, hvor mange indbrud manden står bag. De stjålne genstande skal også placeres hos de rette ejere, men det er ikke sikkert, at de ældre borger har opdaget tyveriet endnu. Der venter derfor et større opklaringsarbejde.

Den 62-årige erkendte under afhøringen, at han har stjålet nogle af genstandene, men han nægter at have stjålet fra borgeren, der oprindeligt meldte hjemmehjælperen for tyveri.