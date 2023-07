Hjemmehjælper smugkiggede i flere end 1000 journaler

En ansat i Lyngby-Taarbæk kommune har uberettiget kigget i mere en 1000 borgeres journaler.

Det skriver Sjællandske Nyheder.

Den ansatte var ifølge avisen kortvarigt ansat i kommunen som vikar i hjemmeplejen og blev tilfældigvis opdaget på grund af en anmeldelse om medicintyveri hos en borger.

Kommunen undersøgte på baggrund af anmeldelsen, hvem der havde tilgået borgerens oplysninger, og her blev det opdaget, at vikaren flere gange havde tilgået journalen.

Og i alt 1021 andre borgersager, som vikaren ikke burde have tilgået. Vikaren er nu politianmeldt for både journal-kiggeriet og medicintyveriet.

Sikkerheden er blevet strammet

- Det er dybt beklageligt, at en tidligere medarbejder uretmæssigt har benyttet en betroet mulighed for at se i borgerens personlige oplysninger. Kommunens data-sikkerhed har her ganske enkelt ikke været god nok, og det er slet ikke i orden, siger Simon Pihl Sørensen (S), der er fungerende borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune til Sjællands Nyheder.

Han forklarer, at data-sikkerheden efter hændelsen er blevet strammet, så det ikke kan ske igen.

Vikaren var ifølge avisen ansat indtil februar 2023, men havde fortsat adgang til sundhedsplatformen Nexus efter at være stoppet. På den måde kunne vikaren stadig tilgå borgernes journaler.