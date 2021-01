Hjemmeværnet måtte bevogte tyvekoster

Det var et tip fra en lokal borger, der sendte Fyns Politi ud til en adresse i det midtfynske land tirsdag.

Her gjorde politiet et stort fund af savnede tyvekoster.

Borgeren, der tippede politiet, havde tidligere dagen taget en mand på fersk gerning i færd med at stjæle flis fra borgerens ejendom ved Ringe.

Det oplyser Fyns Politi torsdag i en pressemeddelelse.

Hjemmeværnet tilkaldt

- Det var ikke småting, vi fandt, for nu at sige det mildt, siger politikommisær Finn Wegner fra Fyns Politi.

Tyvekosterne tæller blandt andet et stort stillads, en PostNord-el-cykel og to slags trailere.

- Der var så meget, at vi bad om Hjemmeværnets hjælp til at bevogte stedet om natten, indtil vi kunne afhente tingene, siger Finn Wegner.

Manden på adressen er nu sigtet for tyveri.

Ikke usædvanligt

Fyns Politi oplyser, at flere af de fundne tyvekoster er returneret til deres rette ejermand, imens politiets indbrudsgruppe er ved at finde ud af, hvor resten hører til.

I øvrigt er det ifølge Finn Wegner fra Fyns Politi ikke usædvanligt, at tyvekoster hober sig op på afsides ejendomme på denne måde:

- Borgerens snarrådighed førte os frem til en udlejet ejendom, som ligger ret afsondret, og som vi ikke nødvendigvis ville være kommet forbi ellers.

- Jeg må desværre konstatere, at det ikke usædvanligt, at tyve vælger netop at leje lidt afsondrede ejendomme til anvendelse som lager for tyvekoster.