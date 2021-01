Hjemrejst flygtning idømt livstid for hustrudrab i Syrien

En syrisk flygtning, der får over 200.000 kroner af den danske stat for at være rejst hjem til Syrien, er blevet idømt fængsel på livstid.

Det er sket ved en kurdisk domstol torsdag, hvor han blev kendt skyldig i at have slået sin 27-årige kone og deres otteårige søn ihjel sidste år.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Manden er 53 år og hedder Hussein Abbas. Han ankom i sommeren 2015 til Danmark med sin højgravide hustru, Huda Ali Ahmad, sammen med deres fælles søn.

Retten fandt det bevist, at drabene var 'planlagt', og at 53-årige Hussein Abbas havde været tilregnelig på gerningstidspunktet.

Han har selv tilstået drabene, men i retten har han sagt, at det skete i affekt, fordi han ikke mente, at 27-årige Huda Ali Ahmad opførte sig som en dydig arabisk kone, skriver Kristeligt Dagblad.

Retssagen foregik i den kurdisk-kontrollerede by Kobane, der i kølvandet på den syriske borgerkrig har indført sit eget retssystem, der ifølge avisen i nogen grad minder om en folkedomstol.

Først vurderede en dommerkomité, at Hussein Abbas kunne idømmes alt fra tre års fængsel til livstid. Derefter var det op til en såkaldt retskomité, der bestod af tre personer og en slags borgerkomité på 68 personer, at stemme om strafudmålingen.

Af de delegerede stemte et flertal på 42 for en livstidsdom til den 53-årige Hussein Abbas. Det fremgår af artiklen ikke, om dommen kan ankes.

Dommen er den foreløbige kulmination på en sag om den frisørstuderende Huda Ali Ahmad og hendes otteårige søn, som Kristeligt Dagblad har beskrevet det seneste år.

Kort før drabene havde Hussein Abbas fået tildelt såkaldt repatrieringsstøtte. Det er penge, som flygtninge kan ansøge staten om at få, hvis de forlader Danmark frivilligt.

Hussein Abbas fik godt 210.000 kroner, som udbetales ad to omgange. Den første del fik han i begyndelsen af 2020, og den næste del får han efter planen til februar.

Sagen har fået et flertal i Folketinget til at ændre loven om repatrieringsstøtte, så det ikke længere er muligt for flygtninge at få anden del af beløbet, hvis de begår alvorlig kriminalitet i hjemlandet.

Det var dog ikke muligt at indføre med tilbagevirkende kraft, og Hussein Abbas står derfor til at få over 100.000 kroner af Danmark til februar trods drabsdommen.

Dog ser det ikke ud til, han selv kan få særlig stor glæde af pengene.

Han er i forbindelse med drabene blevet dømt til at betale, hvad der svarer til cirka 350.000 kroner i erstatning til sine fireårige tvillingedøtre, som han har med Huda Ali Ahmad.

Pigerne er født og opvokset på Fyn, men de er nu ifølge Kristeligt Dagblad hos deres morbror og tante i landsbyen al-Shadaddah i det nordøstlige Syrien.