'Hjerteskærende tragedie' ryster England: Niårig pige dræbt

En 35-årig mand tvang sig mandag aften adgang til et rækkehus i den engelske by Liverpool.

I hælene på den 35-årige var en bevæbnet mand, som 'skød vilkårligt' gennem døråbningen til rækkehuset.

Et af skuddene ramte niårige Olivia Pratt-Korbel, som mistede livet.

Det skriver flere britiske medier, herunder BBC og The Guardian.

Retsmedicinere undersøger rækkehuset, hvor den lille pige blev skudt. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Skød gennem døråbning

Den lille piges mor, Cheryl Korbel, havde åbnet døren for at se, hvad larmen udenfor skyldtes. Den 35-årige løb derefter op til døren, hvor han tvang sig adgang til rækkehuset. Lige bag ham var den bevæbnede mand, som begyndte at skyde.

Cheryl Korbel blev ramt af skud i håndleddet, da hun forsøgte at lukke døren. Det var det skud, som efterfølgende ramte og dræbte hendes datter, der stod lige bag hende.

Familien havde ingen forbindelse til de to mænd, der tvang sig ind i huset.

Gennem døråbningen affyrede den bevæbnede mand to skud mere, som ramte den 35-årige i overkroppen. Den 35-årige blev efterfølgende kørt til hospitalet i en sort Audi, mens Olivia Pratt-Korbel og Cheryl Korbel blev efterladt i huset.

En politibetjent står vagt ud for det hus, hvor den niårige pige mandag aften mistede livet. Foto: Phil Noble /Ritzau Scanpix

Anholdt på hospitalet

Politiet har efterfølgende offentliggjort navnet på den 35-årige mand. Der er tale om Joseph Nee, der ifølge The Guardians oplysninger er kendt af politiet som medlem af en organiseret kriminel gruppe.

Han blev tirsdag anholdt på hospitalet, hvor han fortsat er indlagt, for brud på sin prøveløsladelse. Politiet mener, at Joseph Nee gik forbi den døende Olivia Pratt-Korbel og hendes sårede mor for at nå ud til sin flugtbil, den sorte Audi.

Den bevæbnede mand, der dræbte Olivia Pratt-Korbel, er endnu ikke hverken offentligt identificeret eller anholdt.

Sagen har sendt chokbølger gennem England, hvor flere højtstående politikere har sendt kondolencer og kaldt drabet 'en hjerteskærende tragedie' og 'en fuldstændig forfærdelig forbrydelse'.