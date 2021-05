Højdealarm spærrer motorvej

Sydmotorvejen er spærret i nordgående retning ved Guldborgsundtunnelen, efter højdealarmen ved tunnelen er gået.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der modtog alarmen 07.05, til Ekstra Bladet.

Alarmen går som en sikkerhedsforanstaltning, hvis et køretøj, der ser ud til at være for højt, forsøger at køre igennem.

- Det er en lastbil, der umiddelbart er for høj. Vi er på vej derned, siger politiets vagtchef Anders Dahl Nielsen.

Politiet vil i første omgang få bragt lastbilen indtil siden, så de andre bilister kan passere. Derfor forventes det ikke, at spærringen fortsætter i lang tid.

Der må dog forventes kø på strækningen.