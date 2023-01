Højeste i 10 år: 42 dræbt i arbejdsulykker

Sidste år ramte antallet af dræbte i arbejdsulykker en trist størrelse.

42 mistede nemlig livet i ulykkerne, og det er det højeste tal det seneste årti.

Det fremgår af en opgørelse, som Arbejdstilsynet har lavet for mediet Zetland.

Til sammenligning døde 27 i arbejdsrelaterede ulykker i 2015.

To sager fra sidste år mangler desuden at blive afgjort, så tallet kan være endnu højere.

Byggepladser udsat

Ifølge Zetland er det især landets byggepladser, der boner ud i den tragiske statistik.

I bygge- og anlægsbranchen er tallet for ulykker ifølge Arbejdstilsynet generelt også steget markant.

Sidste år blev der anmeldt 6219 ulykker i branchen, og det er en stigning på omtrent 1300 sager siden 2015.

I samtlige sager, hvor arbejdere blev dræbt i anlægs- og byggebranchen sidste år, udtalte Arbejdstilsynet kritik for manglende sikkerhed, skriver mediet.

Annonce:

'Forråelse'

Eksperter, som Zetland har talt med, peger især på én overskyggende faktor for, hvorfor vi ser en stigning i ulykker.

Der skal bygges for meget og for hurtigt, lyder det.

Flemming Hansen, chefkonsulent for byggegruppen i fagforeningen 3F, siger, at der er sket en 'forråelse' i Danmark, fordi der de seneste mange år har været et byggeboom.

- Og den letteste måde at effektivisere, mener bygherrerne åbenbart, er ved at slække lidt på sikkerheden, siger chefkonsulenten til mediet.

Også ifølge Kent J. Nielsen, der er ulykkesforsker i arbejdsmedicin på Regionshospitalet Herning, peger pilen på branchens ledelser.

- I Danmark har vi en tendens til hele tiden at gå efter de hurtige gevinster på den korte bane. Man vil i gang og så finde ud af, hvordan man løser opgaven undervejs. Det betyder også, at man ikke helt kan se værdien i at undersøge de ulykker, der sker, fordi det jo ikke giver nogen kortsigtet gevinst, siger han.