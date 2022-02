Højesteret: Britta Nielsen må beholde sin pension

Svindeldømte Britta Nielsen får lov at beholde sin pension, har Højesteret afgjort fredag. Pensionen kan trods anklagemyndighedens påstand ikke beslaglægges.

Det oplyser Britta Nielsens advokat, Jan Schneider, til Ritzau. Højesteret bekræfter, at kendelsen er faldet fredag og er en stadfæstelse af Østre Landsrets afgørelse.

I landsretten lød det også, at pensionen ikke kunne beslaglægges. Dermed er der tale om en stadfæstelse i Højesteret.

I byretten lød det modsat, at Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik) godt kunne beslaglægge Britta Nielsens to private pensionsopsparinger i Nordea.

Med afgørelsen i Højesteret fredag er der sat punktum i sagen, og det glæder Britta Nielsen, fortæller advokat Jan Schneider.

- Hun syntes, at det var urimeligt, at pension indbetalt af løn skulle konfiskeres. Så det er rart, at der er sat et punktum, siger han.

Britta Nielsen blev i februar 2020 idømt seks et halvt års fængsel for svindel for 117 millioner kroner i Socialstyrelsen, hvor hun var ansat. Svindlen foregik gennem 25 år, hvor hun overførte penge til sig selv.

Britta Nielsen blev dømt for at have foretaget knap 300 overførsler til sig selv.

I svindeldommen blev der lagt vægt på, at hun tog penge fra puljer, der var beregnet til projekter for udsatte og svage borgere, og at hun misbrugte sin stilling i det offentlige.

Hun blev også dømt til at få konfiskeret 113 millioner kroner. Men det er kun lykkedes at få en mindre del af millionerne ud af Britta Nielsens konkursbo.

Søik er også kendt som Bagmandspolitiet. Pengene fra Britta Nielsens pension skulle bruges til at dække straffesagens omkostninger. Men den går altså ikke, mener Højesteret.