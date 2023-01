Højesteret fastslår: Tidligere TDC-ejere skal betale en kvart milliard

Nu er det fastslået i Højesteret.

Fem kapitalfonde, der tidligere ejede telekoncernen TDC, og den japanske medicinalkoncern Takeda, skal betale skat af 1,05 milliarder danske kroner i udestående skat til den danske stat efter at have flyttet milliarder ud af Danmark.

Det svarer til rundt regnet en kvart milliard.

Det skriver DR.

Sagen begyndte ved første instans i Landsskatteretten, hvor kapitalfondene i første omgang fik medhold.

Østre Landsret havde siden en lidt anden opfattelse af sagen, og efter rettens gang skulle kapitalfondene betale udestående skat af udbyttebetalingen.

Og nu er landsrettens dom blevet endeligt stadfæstet ved Højesteret.

Som det ser ud nu, så kan det faktisk ende med, at der kommer en ekstraregning udover skattekravet på omkring 250 millioner kroner. For tilbage i november 2021, mens sagen kørte i Østre Landsret, kom det frem, at de to tidligere ejere samlet set skulle betale 817 millioner til den danske statskasse.

Om de tidligere TDC-ejere stadig skal punge de yderligere 817 millioner kroner ud, er endnu ikke afgjort i Højesteret. Landsretten fastslog, at at de ekstra 817 millioner kroner var skattepligtige, som er udregnet ud fra, at fondene bogførte milliarder af kroner i rentebetalinger fra Danmark til Luxembourg.

Tilbage i februar 2022 fandt TV2 og Politiken ud af, at Næstformand i Danske Bank Jan Thorsgaard havde været direktør i et selskab i Luxembourg, der har været involveret i pengeoverførsel af milliarder af kroner til skattely.