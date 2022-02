Højesteret giver borger medhold i sag om parkeringsbøde

En parkeringsbøde er netop blevet omstødt i Højesteret.

Det sker, efter en forbruger, der ved en fejl betalte for sin parkering i et forkert område, har fået medhold i, at det ikke var hans skyld.

Det skriver Forbrugerombudsmanden, som har været inde over sagen, i en pressemeddelelse.

Borgeren, der havde fået parkeringsbøden, er advokat og har selv ført sagen i alle tre instanser.

Vedkommende parkerede i juni 2018 sin bil i en aarhusiansk parkeringskælder, hvor han brugte appen EasyPark til at betale.

Tjenesten skal automatisk registrere, hvilket parkeringsområde, man befinder sig i.

Men appen viste det forkerte område. Og derfor fik han en parkeringsbøde, da han havde registreret parkering et andet sted, end der hvor bilen holdt.

Selv om det står i EasyParks betingelser, at kunden selv skal sikre sig, at det foreslåede område svarer til bilens egentlige placering, har han fået medhold i sagen.

Dermed er parkeringsselskabet Alpoca Parking A/S ikke berettiget til at opkræve en parkeringsbøde. Selskabet må selv bære risikoen for, at forbrugeren havde betalt for det forkerte område, lyder dommen fra Højesteret.

Retten bemærker, at forbrugeren ikke, da han godkendte parkeringen, var blevet mødt af en advarsel, der opfordrede ham til at kontrollere, om det angivne område også passede med bilens faktiske placering.

Forbrugerombudsmanden, Christina Toftegaard Nielsen, trådte ind i sagen i Højesteret til støtte for forbrugeren.

- Når et parkeringsselskab skilter med, at forbrugerne kan betale med en app, så må parkeringsselskabet også stå inde for, at appen kan bruges efter hensigten.

- Det er ikke forbrugerens ansvar. Det har Højesteret nu slået fast, siger hun i pressemeddelelsen.

Højesterets dom ændrer Vestre Landsrets dom fra maj 2020, hvor advokaten med parkeringsbøden tabte sagen.