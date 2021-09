Højesteret: LTF forbydes ved lov

HØJESTERET (EKSTRA BLADET): Den berygtede bande Loyal to Familia (LTF) er en grundlovsstridig forening, der bruger vold og andre strafbare midler til at opnå kriminelle formål.

Det har Højesteret netop slået fast i en historisk dom, der stadfæster by- og landsrettens tidligere afgørelser.

Dommen har taget udgangspunkt i Højesterets fortolkning af grundlovens paragraf 78, der gør det muligt at forbyde foreninger, hvis det vurderes, at de virker ved vold.

Lille ændring

Højesterets retsformand var iklædt den traditionelle lilla kåbe, da han lige over middag afsagde dommen foran en håndfuld pressefolk, og kort sammenfattede afgørelsens præmisser.

Højesteret stadfæster landsrettens dom, da retten fandt, at Loyal to Familia er en forening i grundlovens forstand, og at dens formål er at udøve omfattende og alvorlig kriminalitet, hvilket gør LTF til en ulovlig forening, der altså ikke nyder grundlovens beskyttelse.

Derfor kunne foreningen opløses efter grundlovens paragraf 78, stk. 1.

Højesteret mente i modsætning til landsretten dog ikke, at Loyal to Familia havde forbrudt sig mod grundlovens paragraf 78, stk. 2.

Paragraffen retter sig mod foreninger, der har det sigte at udøve vold mod anerledes tænkende, og det fandt Højesteret altså ikke gjorde sig gældende.



Principiel afgørelse

Der har været tale om en så principiel sag, at hele ni dommere har været med til at afgøre LTF's fremtid.

Når en sag tages til landets øverste domstol, vil der på normal vis deltage fem højesteretsdommere. Og i sager omhandlende særligt principielle forhold deltager syv højesteretsdommere eller flere.

En rocker- eller bandegruppering er aldrig før blevet opløst i Danmark, og afgørelsen kan nu få konsekvenser for lignende foreninger.

Sidst, Højesteret opløste en forening i Danmark, var i 1924, hvor Højesteret stadfæstede by- og landsrettens forbud mod den 'selskabelige' forening Nekkab, som man mente opfordrede til homoseksualitet.

