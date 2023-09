Højesteret slår fast: Sodavandstyv slipper for fængselsstraf

I dag er en god dag for gymnasieeleven Ricco Rosenberg.

Den 19-årige mand har taget sagen om et simpelt indbrudstyveri hele vejen til Højesteret med henblik på at slippe for fængselsstraf.

Og det var da også netop, hvad der skete. Højesteret har nemlig kun idømt ham fire dagbøder af 250 kroner.

- Jeg er ekstremt glad for, at de godt kunne se, at det hele var lidt ude af proportioner, selvom det var noget værre noget, jeg havde lavet, siger Ricco Rosenberg til Ekstra Bladet, da dommen landede fredag ved middagstid.

Han fik overbragt nyheden af sin advokat, Stephan Ravn Berg, der har ført sagen pro bono.

- Det var min advokat, der sagde dommen til mig. Jeg sad og ventede på hans kontor, hvilket var ret nervepirrende, siger den lettede Ricco Rosenberg.

Bemærkelsesværdig sag

Sagen har vakt opsigt, for tyveriet drejer sig om sodavand for sølle 225 kroner, og da det skete i en bygning, de ulovligt befandt sig i, endte det som indbrudstyveri, der som udgangspunkt altid straffes med fængsel.

Men både Ricco Rosenberg og hans advokat mente, at det var urimeligt, at han skulle idømmes de 14 dages betinget fængsel, som både byretten og landsretten nåede frem til. Der er nemlig en række formildende omstændigheder i sagen, mener de.

Det mente Højesteret også, der lagde i afgørelsen lagde vægt på, at Ricco og hans venner var kommet ind via en ulåst dør, ikke ødelagde noget og ikke havde til hensigt at begå tyveri.

Og så lagde Højesteret også vægt på det, der også har vakt opsigt i det danske land. For Ricco og vennerne vendte nemlig retur til 'gerningsstedet' for at tilstå deres brøde.

Højesteret har lagt vægt på '– navnlig – at de nogle få dage efter tyveriet og inden det blev opdaget, søgte at genoprette skaden. De leverede således de fleste af de stjålne sodavand tilbage sammen med nogle sodavand, som de havde købt til erstatning for de sodavand, som de havde drukket,' som det fremgår af dommen.

Vil være advokat

Sagen fik lov til at komme for Højesteret, fordi man mente, at den var af principiel karakter.

Det samme mener Ricco Rosenberg, der dog også har haft noget helt konkret på spil.

Hans drøm er nemlig selv at blive forsvarsadvokat i fremtiden, og det ville ikke se godt ud med en fængselsstraf på cv'et.

- Det vil betyde, at jeg får en plet på min straffeattest, og derfor vil jeg få sværere ved at få jobs i fremtiden. Jeg vil gerne læse jura og blive forsvarsadvokat, så det her er ikke en god start, sagde Ricco Rosenberg tidligere til Ekstra Bladet.

Ricco Rosenberg har fra sagens begyndelse tilstået tyveriet og erkendt, at det ikke var en god beslutning, de traf, da de dengang i april 2021 brød ind i den nedlagte landsbyskole i Skrydstrup, hvis lokaler i dag udgør et et hinduistisk kultursted.