Højesteretsdommer fanget i at stjæle juleskinke

Normalt forbinder man højesteretsdommere med særdeles lovlydige borgere.

Som dommer i den øverste retsinstans sidder de nemlig med sidste ord i ofte vanskelige og principielle retssager.

Men det så en svensk højesteretsdommer øjensynligt højt på, da hun skulle handle til årets store julemiddag i december 2021.

Skjult i pose

Der er tale om en 67-årige kvinde, som har været højesteretsdommer i to årtier.

Kvinden trak sig i februar i år, da historien om hendes tyveri ramte pressen.

Det skriver britiske The Guadian.

Hun blev fanget midt i akten af en købmand i det centrale Stockholm, da hun forsøgte at stjæle en juleskinke, kødboller, pølser og ost ved at gemme tyvekosterne i en pose under en anden pose.

- Jeg har udstedt en bøde for mindre tyveri, tidligere kendt som butikstyveri, lyder det fra chefanklager Per Nichols til nyhedsbureauet AFP ifølge The Guardian.

Den 67-årige tidligere dommer blev idømt en bøde på 50.000 svenske kroner - godt 36.000 danske kroner.