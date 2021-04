Højtprofileret advokat skuddræbt: Søn sigtet

Tirsdag formiddag har norsk politi bekræftet, at den 70-årige højtprofilerede advokat Tor Kjærvik er afgået ved døden efter en skudepisode i advokatens hjem.

Allerede samme aften blev mandens søn anholdt, og ifølge forsvareren meldte han sig selv til politiet kort efter hændelsen. Det skriver det norske medie VG.

Kriminalteknikere fra Oslos politidistrikt til stede ved gerningsstedet. Foto: Torstein Bøe/Ritzau Scanpix

Skete i hjemmet

Mandag aften lidt efter klokken 21 opstod en skudepisode i advokatens hjem i bydelen Røa i Oslo. Ifølge det norske medie blev det først meldt ud, at en person var kommet til skade - men klokken 22.30 blev det bekræftet, at en mand var død.

Ifølge politiet var der angiveligt flere personer til stede i hjemmet, da drabet fandt sted, men hvor mange vides endnu ikke. Dog mistænker de ikke flere gerningsmænd.

Den nu sigtede søn kontaktede selv politiet, og han blev kort tid efter pågrebet i nærheden af farens hjem, hvor drabet skete. Her blev der beslaglagt en pistol, som politiet mener, er gerningsvåbnet.

Advokatens hjem er politiafspærret efter mandagens skudepisode. Foto: Ole Berg-Rusten/Ritzau Scanpix

Sigtet for drab og drabsforsøg

Sønnen, der er i 30'erne, er blevet sigtet for drabet på sin far og for drabsforsøg på farens kvindelige sambo. Han har siden klokken 12 tirsdag formiddag siddet i afhøring.

Sønnens forsvarer John Christian Elden har udtalt, at der er tale om en dybt tragisk hændelse.

Tor Kjærvik fyldte 70 år for en måned siden, og ifølge det norske medie havde han planer om at trappe ned på arbejdsmængden.

Han har det meste af sin karriere arbejdet som forsvarsadvokat, hvor han har været forsvarer i flere store norske kriminalsager.