Højtstående bandemedlem løsladt

Et højtstående medlem af den danske gadebande NNV, yderligere to danskere og en svensker er netop blevet løsladt i forbindelse med skuddrabet på en 25-årig dansk statsborger i Malmø-bydelen Bunkeflostrand 15. december i år.

Det oplyser Byron Törnström, der er advokat for den svenske mand.

- Min klient nægter sig skyldig. Vi mener, at politiet har gjort et godt arbejde med at kontrollere de oplysninger, de har fået, og at det er derfor, at de er blevet løsladt, siger han til Ekstra Bladet.

De fire mænd blev varetægtsfængslet i en uge i Malmö Tingsrätt i søndags, men er nu altså atter på fri fod.

Mændene blev fremstillet for en dommer her i Malmö Tingsrätt. Foto: Per Rasmussen

De blev anholdt kort efter drabet og nægter sig alle skyldige.

Ekstra Bladet var som det eneste medie til stede, da de fire blev fremstillet for en dommer. Alle fire var med på videolink. De tre dansktalende sigtede fik simultantolket til dansk.

Lige før det 26-årige højtstående bandemedlem blev fremstillet, kom der flere støtter fra Danmark. Det kunne han dog ikke se, fordi han var med på videolink.

Drabet formodes ifølge Ekstra Bladets oplysninger at trække tråde til den blodige konflikt, der har udspillet sig på dansk jord siden starten af december, hvor et 28-årigt medlem af NNV blev dræbt med et skud i ryggen på åben gade på Nørrebro i København.

Dødsoffer er skudt før

Det 25-årige drabsoffer, der er dansk statsborger og har folkeregisteradresse på den københavnske vestegn, har ifølge svensk politi 'figureret i det kriminelle miljø', og han har under en tidligere retssag via sin forsvarer sagt, at han er blevet skudt før.

Hans generalieblad trækker også tråde til en person i den kreds, der lige nu er involveret i den blodige konflikt i det storkøbenhavnske område.

NNV sendte uhyggelig besked efter drabet

Den berygtede danske bande NNV gjorde sit for at påkalde sig opmærksomhed efter nedskydningen af den 25-årige danske statsborger, da de lagde en uhyggelig besked på Instagram efter drabet.

De blodige skyderier, der har hærget hovedstadsområdet i Danmark trækker ifølge Ekstra Bladets oplysninger tråde til et fem år gammelt drab i bandemiljøet.