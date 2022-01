Højtstående bandemedlem sigtet i brutal drabssag

RETTEN I GLOSTRUP (Ekstra Bladet): Gerningsmændene skød vildt om sig, da de i start december trængte ind i en lille salon på Islev Torv i Rødovre. Skyderiet dræbte en og sårede to andre - herunder en 15-årig dreng, der var kunde i forretningen og som blev ramt i hånden.

De brutale detaljer fremgår af sigtelsen mod et 28-årigt højtstående medlem af gadebanden NNV, som onsdag formiddag kræves varetægtsfængslet for medvirken til drab og drabsforsøg under et grundlovsforhør ved Retten i Glostrup.

Københavns Vestegns Politi anholdt sent i går eftermiddags den 28-årige i samarbejde med Københavns Politi. Det skete, da han landede i Københavns Lufthavn.

Iført en grå, tynd dunjakke og grå joggingbukser tog den 28-årige plads i retten og oplyste gennem sin advokat, at han nægtede sig skyldig.

Mens anklageren læste sigtelsen højt, sad han tilbagelænet med armene over kors.

Politiets teknikere arbejder på gerningsstedet efter det voldsomme skyderi. Foto: Kenneth Meyer

Skyderiet, som manden er sigtet for medvirken til, fandt sted 3. december 2021 i Yomok Herrefrisør i Rødovre kort før klokken 11.30.

En 17-årig bulgarsk statsborger, som arbejdede i salonen, stod med ryggen til, da drabsmændene trængte ind. Han blev dræbt med ikke mindre end syv skud - primært i ryggen, fremgår det af sigtelsen mod bandemedlemmet.

Den 28-årige indehaver af salonen fik flere skud i maveregionen, og han blev kørt på traumecenteret i kritisk tilstand, men overlevede.

En 15-årig kunde blev ramt i hånden og kunne udskrives efter behandling.

I forvejen sidder to andre mænd varetægtsfængslet i sagen, der ifølge politiet udspillede sig som en del af konflikten mellem NNV og det kriminelle netværk Söderkulla.

Kort efter sigtelsen blev læst højt, valgte dommeren at lukke dørene af hensyn til sagens efterforskning. Det er derfor uvist, om den 28-årige har ønsket at udtale sig.

Drab var hævn

Skyderiet i frisørsalonen betragtes som hævn for et drab dagen før, hvor et 27-årigt medlem af NNV-banden blev skudt i ryggen på Nørrebrogade.

Kun 19 timer senere slog gerningsmænd til ved salonen i Rødovre og politiet mener, det var et hævn-drab begået af medlemmer af NNV-banden.

Seks mænd er mistænkt for at have haft forskellige roller i drabet på Nørrebrogade 2. december. En 21-årig svensk statsborger er en af de fængslede. Han knyttes til det kriminelle netværk i Sydsverige, der ifølge en frisk konfliktvurdering fra Rigspolitiet er i væbnet konflikt med NNV-banden i København.

Nye brutale detaljer: 17-årig blev dræbt af syv skud

I forbindelse med konflikten indførte politiet visitationszoner i flere områder i København og på den Københavnske Vestegn, som tirsdag blev forlænget frem til 1. februar.

Konflikten har foreløbig ført til tre drab i Københavns-området og et drab i Malmø på en 25-årig dansk statsborger.

